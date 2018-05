PRP và Vampire Facelift - hai phiên bản làm đẹp từ máu

Không chỉ là nguồn mạch quan trọng để duy trì sự sống của cơ thể, máu còn là một trong những nguyên liệu đặc biệt trong ngành y khoa thẩm mỹ hiện đại với tiểu cầu là hạt nhân cơ bản. Việc sử dụng mô máu của người được điều trị để tái điều trị cho chính họ giúp loại bỏ nguy cơ nhiễm trùng hoặc phản ứng phụ do nguồn máu lạ. Trước khi trị liệu, khách hàng sẽ được thử máu và xét nghiệm, đảm bảo đủ tiêu chuẩn để tiến hành. Các trường hợp máu xấu ở người bị bệnh hoặc nghiện rượu bia, thuốc lá đều không được tiếp tục điều trị. Do đó có thể nói, việc sử dụng máu để làm đẹp được sánh ví như một loại huyết thanh, một biệt dược tự thân hữu hiệu, lành tính, an toàn, nhiều ưu điểm.

Phiên bản PRP - Huyết tương giàu tiểu cầu

Khi nhắc đến PRP, người ta sẽ không còn xa lạ với một liệu pháp làm đẹp kì dị nhưng hiệu quả đã xuất hiện từ nhiều năm nay. PRP là tên viết tắt của cụm từ Platelet Rich Plasma, tức huyết tương giàu tiểu cầu, mô phỏng cho hạt nhân điều trị cơ bản của công nghệ này. PRP được tiến hành bằng thao tác trích ly huyết tương từ máu của người được điều trị với hàm lượng rất nhỏ khoảng 30ml, tương tự như khi làm xét nghiệm máu. Huyết tương sau đó sẽ được đưa vào hệ thống máy quay ly tâm để tiến hành phân ly, trích lọc nhằm loại bỏ hồng cầu, bạch cầu, chỉ giữ lại tiểu cầu. Dung dịch huyết tương thu hồi cuối cùng sẽ có lượng tiểu cầu cao gấp 3-7 lần so với máu bình thường.

Quy trình điều chế PRP được thực hiện trong môi trường vô khuẩn ngoại khoa với các thiết bị tiên tiến, hiện đại.

Khi được đưa vào cơ thể, PRP sẽ giải phóng hàng loạt các yếu tố tăng trưởng giúp tái tạo, trẻ hóa tế bào mô cơ, tăng cường khả năng biệt hóa và tái sinh nguyên bào sợi, tăng sinh tế bào nội mạc mạch máu, keratin, collagen, mô liên kết… Những diễn biến này giúp làm lành vết thương, phục hồi hư tổn, cải thiện các vấn đề về da, xóa mờ sạm nám, giúp da săn mịn, tươi trẻ, sáng hồng hơn rõ rệt…Xem thêm chi tiết về PRP tại đây.

Phiên bản Vampire Facelift - Liệu pháp trẻ đẹp “ma cà rồng”

Vampire Facelift chính là phiên bản nâng cấp và hoàn thiện hơn của PRP. Trong thành phần của Vampire Facelift có chứa một nửa là huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) và nửa còn lại chính là Hyaluronic acid (H.A) - một hoạt chất làm đầy phổ biến và an toàn trong thẩm mỹ nội khoa. Sự phối hợp giữa PRP và H.A giúp phiên bản thứ hai này hoàn thiện hơn và cùng lúc giải quyết được nhiều vấn đề thẩm mỹ hơn cho khuôn mặt.

Vampire Facelift là công thức làm đẹp được nhiều mỹ nhân thế giới lựa chọn như Kim Kardashian, Bar Refaeli, Anna Friel…

Hiệu quả nổi bật của Vampire Facelift là khả năng tạo đường nét khuôn mặt và trẻ hóa làn da. Ngoài hiệu quả điều trị vốn có như phiên bản một, PRP khi được kết hợp linh hoạt thêm cùng H.A sẽ làm tăng khả năng bổ sung độ ẩm, nước cho làn da, làm đầy các thể tích mô rỗng, khắc phục hiệu quả các vấn đề thiếu hụt mô, nâng cơ chảy xệ, giúp da sáng và săn mịn. Một số chỉ định điều trị phù hợp bằng Vampire Facelift là làm đầy má hóp, lõm thái dương, xóa rãnh nhăn cau mày, mũi miệng, rãnh lệ…Xem thêm chi tiết về Vampire Facelift tại đây.

