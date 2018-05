Quá trình thay đổi nhan sắc ấn tượng của Phạm Hương

So sánh hình ảnh Phạm Hương của 6 năm trước và hiện tại, nhan sắc của giám khảo The Face đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Khi được hỏi về quá trình thay đổi, Phạm Hương cho biết: “Sau nhiều lần tham gia các cuộc thi nhan sắc, tôi nhận ra mình cần hoàn thiện vẻ đẹp và vóc dáng. Vào năm 2013, sau khi tham gia cuộc thi Nữ hoàng trang sức, tôi nhận được sự tư vấn từ chị Thu Hoài là chủ thẩm mỹ viện uy tín tại TP HCM. Chị đã tận tình hướng dẫn tôi trải nghiệm phương pháp chăm sóc sắc đẹp bằng công nghệ hiện đại, không can thiệp của dao kéo. Sau 2 năm kiên trì, tôi đã đủ tự tin tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và gặt hái được thành công như bây giờ. Do đó, tôi quyết định trở thành gương mặt đại diện của thẩm mỹ viện này để chia sẽ những bí quyết làm đẹp của mình đến mọi người".

Nhan sắc quyến rũ, vóc dáng 3 vòng chuẩn mực, làn da khỏe mạnh của Phạm Hương bây giờ là nỗ lực của một quá trình dài hoàn thiện bản thân. Sự thay đổi nhan sắc của cô có thể thấy rõ qua hành trình tham dự các cuộc thi người mẫu và hoa hậu.

Năm 2010, cô dự thi Vietnam's Next Top Model. Vào thời điểm đó, Phạm Hương sở hữu vẻ ngoài kém sang với nước da ngăm đen, gương mặt to thiếu thanh thoát.

Năm 2011, tại cuộc thi F-idol, Phạm Thị Hương được trao danh hiệu “Thần tượng Thời trang”. Lúc này, Phạm Hương được mọi người nhớ tới bởi khuôn miệng rộng, bờ môi dày gợi cảm và nụ cười tươi. Khuôn mặt cô vẫn còn rất thô cứng.

Năm 2012, Phạm Hương tiếp tục tham gia Người mẫu ngôi sao tương lai. Tại cuộc thi này Phạm Hương chỉ dành được một giải phụ mang tên “Người mẫu trình diễn hay nhất”. Nhan sắc của Phạm Hương ở thời điểm đó vẫn không có gì nổi trội.

Năm 2013, cô lọt Top 5 và giành giải khuyến khích Nữ hoàng trang sức. Nhan sắc của người đẹp lúc này đã bắt đầu có những thay đổi tích cực khi gương mặt cô hiền hoà hơn, tuy vẫn còn thiếu thon gọn, gương mặt khá to và hơi xương.

Tại cuộc thi Miss World Sport 2014, cô giành được ngôi vị Á hậu 1. Nhan sắc của người đẹp đã bắt đầu đẹp và rạng rỡ hơn hẳn trước kia. Phạm Hương có sự thay đổi lớn về ngoại hình: làn da trở nên mịn màng hơn, khuôn mặt thon, hình thể không còn thô như thời gian trước.

Cùng năm 2014, cô tiếp tục thử sức mình tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014. Nhan sắc của người đẹp đã hoàn thiện hơn với vẻ ngoài tươi trẻ, đường nét cân đối và hài hoà.

Chiến thắng của Phạm Hương tại Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015 nhận được sự đồng tình của công chúng và các nhà chuyên môn. Với gương mắt thanh thoát, khuôn miệng rộng, bờ môi dày gợi cảm, sống mũi cao lai Tây trở thành điểm cuốn hút của cô. Mỗi khi người đẹp mỉm cười, thần thái trở nên rạng rỡ, tươi trẻ và sang trọng. Không những thế, người đẹp còn sở hữu thân hình săn chắc, những đường cong đạt chuẩn và làn da mịn màng mà nhiều người mơ ước.

So với hình ảnh một Phạm Hương của 6 năm trước, rõ ràng nhan sắc của giám khảo The Face đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Hiện nay, Phạm Hương đang làm gương mặt đại diện cho Viện thẩm mỹ Khơ Thị tại TP HCM.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)