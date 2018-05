Quá trình trị rạn ngực bằng laser của Kim Kardashian

Lịch sử hình thành phẫu thuật thẩm mỹ / Nhiều sao gốc Hoa bị phơi bày chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Kim Kardashian luôn phủ nhận cô phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng khá cởi mở về các phương pháp làm đẹp mà cô theo đuổi. Trước đây, Kim từng chia sẻ về cách đắp mặt nạ máu hay massage cá. Trong tập phim mới nhất của Keeping up with the Kardashians, Kim hé lộ phương pháp chống rạn da ngực bằng laser.

Kim Kardashian trong quá trình trị rạn ngực.

Kim Kardashian và bạn thân, Jonathan Cheban, đến phòng khám của bác sĩ thẩm mỹ Simon Ourian và chia sẻ về việc bàn tay bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện phương pháp điều trị bằng laser giúp giảm vết rạn da, Kim lập tức mong muốn được thử nghiệm trên ngực. Cô cũng muốn xóa sẹo ở ngón chân.

Hiện tượng rạn da xảy ra khi da bị căng phồng, khiến các mô đàn hồi bị gãy đột ngột. Biểu hiện thường thấy là những vết nhỏ màu trắng hoặc đen trên da. Phụ nữ mang thai hoặc sau sinh thường dễ bị tình trạng này.

Phương pháp điều trị rạn da bằng laser thực chất là dùng các bước sóng, tác động sâu vào trong, kích thích tế bào da phát triển nhanh chóng, kéo dài quá trình tái tạo collagen và elastin, hai loại protein quan trọng, đảm bảo sự đàn hồi cho da. Khi collagen và elastin được tái tạo, màu của vùng da rạn dần tiệp với màu da bình thường.

Quy trình điều trị rạn da bằng laser:

- Đây là phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn nhưng vẫn cần thử máu và đo nhịp tim để hạn chế biến cố.

- Soi vùng da hư tổn để tiến hành phân tích tình trạng da, nhờ đó có kế hoạch điều trị phù hợp.

- Thoa một lớp thuốc khắp các vùng da bị rạn, gây tê, sau đó chiếu tia laser trực tiếp lên da.

Hai ngày sau khi điều trị laser, không để da tiếp xúc với nước. Đến ngày thứ ba, thấm nước để vệ sinh, đồng thời bôi kem dưỡng, chống nắng...

Kim Kardashian trị rạn ngực bằng laser

Thùy Liên

Ảnh: E!