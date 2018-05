Quyến rũ hơn nhờ cánh tay thon

Không phải ngẫu nhiên mà vẻ đẹp của cánh tay đang dần trở thành tâm điểm làm đẹp của chị em. Chúng ta có thể trang điểm để che đi khuyết điểm của khuôn mặt, nhưng chiếc váy hở vai của bạn sẽ giảm vẻ duyên dáng quyến rũ nếu vùng da cánh tay bị lỏng lẻo. Đặc biệt, trong những thăm dò gần đây, các quý ông vẫn thường “liếc nhìn” những cánh tay thon, trắng và nhận xét rằng cánh tay góp một phần đáng kể cho sự quyến rũ của người phụ nữ.

Tuy nhiên, so với những bộ phận khác trên cơ thể, cánh tay lại là nơi ít dành được sự ưu ái và chăm sóc của chủ nhân. Và bắp tay trở thành một trong những nơi tố cáo sự lão hóa và lộ khuyết điểm của chính bạn. Những khuyết điểm thường thấy trên cánh tay là sự chảy xệ, da thừa chùng nhão ở bắp tay. Điều này làm cho người đối diện cảm thấy bạn thờ ơ với chăm sóc bản thân và thiếu sự vận động khỏe mạnh của bắp tay.

Giải pháp để khắc phục bắp tay bị lỏng lẻo, da thừa, thiếu săn chắc là Ultherapy thế hệ 2013. Đây là hệ thống được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) công bố là công nghệ làm trẻ hóa da, nâng cơ, chống chảy xệ an toàn không xâm lấn, mà hiệu quả săn chắc lại tối ưu. Ultherapy tạo nên sự khác biệt so với những công nghệ kích thích sinh collagen truyền thống khác bằng cách sử dụng sóng siêu âm tập trung vi điểm (Microfocused Ultrasound) tác động trực tiếp vào lớp bì (dermis) kích thích sự sản sinh collagen tối đa ở 60-65 độ C (ngưỡng nhiệt được chứng minh là nhiệt sản sinh collagen tối đa; nhiệt lượng thấp hơn hay cao hơn không phải là tối ưu để giúp sinh collagen và làm trẻ hóa vùng điều trị).

Chỉ cần theo dõi trên màn hình monitor, người thao tác có thể biết chính xác độ sâu mà sóng siêu âm đang tác động. Từ đó, tránh được tai biến cũng như những tác dụng phụ không mong muốn.

Bạn sẽ được bác sĩ của Orient tư vấn, điều trị và đưa ra giải pháp an toàn và tiết kiệm.

Điều cần biết là bên trong cánh tay hay bắp chân có ẩn những hệ thống thần kinh quan trọng. Vì vậy, việc điều trị thon gọn cánh tay, hay bắp chân không phải là điều đơn giản và dễ dàng. Trung tâm chăm sóc da Orient, quy tụ những bác sĩ chuyên khoa da thẩm mỹ có kinh nghiệm lâu năm trong điều trị, sẽ điều trị an toàn và hiệu quả cao, tránh những thương tổn cho hệ thần kinh bắp tay.

Tìm hiểu thêm về công nghệ ultherapy tại đây.

(Nguồn: Trung tâm điều trị và chăm sóc da Orient)