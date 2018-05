Quyến rũ hơn nhờ khắc phục nhược điểm mắt

Nhiều người thường nghĩ rằng phái mạnh chỉ tập trung vào các đường cong nóng bỏng trên cơ thể phụ nữ. Nhưng thực chất, không ít người chia sẻ một trong những điểm khiến họ ấn tượng và khó quên đó là nét cuốn hút từ đôi mắt. Sự duyên dáng, tính cách của một người phụ nữ đều được thể hiện qua vẻ đẹp của cửa sổ tâm hồn. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu được đôi mắt đẹp tự nhiên. Đa số phụ nữ châu Á đều có đôi mắt nhỏ, đuôi mắt hẹp, mí ẩn hoặc mắt một mí. Đây là một trong những lý do khiến cho phẫu thuật thẩm mỹ mắt trở nên rất phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt là tại Hàn Quốc, đa số phụ nữ đều trải qua thẩm mỹ, để sở hữu đôi mắt to tròn, 2 mí rõ ràng.

Phái đẹp Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc cải thiện khuyết điểm đôi mắt. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức và mong muốn làm đẹp nhanh, chi phí thấp, một vài chị em đã lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ thiếu uy tín, bác sĩ ít kinh nghiệm. Sau phẫu thuật, đôi mắt đối diện với biến chứng nặng như mắt bị mở quá to, mắt bị trợn, lộ sẹo.

Sở hữu đôi mắt đẹp là mong muốn của nhiều chị em.

Theo các chuyên gia, một ca phẫu thuật mắt thành công không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, máy móc hiện đại mà phần lớn do tay nghề của bác sĩ. Trong nhiều trường hợp, kinh nghiệm và chuyên môn của bác sĩ quyết định đến 90% việc bệnh nhân có sở hữu được đôi mắt đẹp sau phẫu thuật hay không.

Thấu hiểu tầm quan trọng của việc làm đẹp đôi mắt, Viện chăm sóc Sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty đã mời bác sĩ Kim In Chul chuyên khoa phẫu thuật mắt, thạc sĩ chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Quốc gia Seoul, đồng thời là thành viên của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ của Mỹ và Nhật Bản trực tiếp khám, tư vấn và phẫu thuật cho khách. Với 20 năm kinh nghiệm, bác sĩ Kim In Chul đem đến đôi mắt đẹp cho hàng nghìn bệnh nhân, trong đó nhiều ngôi sao Hàn Quốc.

Tạo mắt 2 mí không phẫu thuật

Tạo mắt hai mí không phẫu thuật hay còn gọi là bấm mí. Đây là dịch vụ thẩm mỹ giúp tạo hình mí mắt thành 2 mí mà không cần phải phẫu thuật, không cần mổ trên mí mắt mà chỉ cần một vài mũi khâu để khách hàng nhanh bình phục. Khuôn mắt trở nên to tròn hơn, nếp gấp mí mắt rõ ràng, tự nhiên.

Sở dĩ bấm mí được đông đảo khách hàng ưa chuộng vì đây phương pháp làm đẹp ít tốn thời gian, ít tổn thương mô, không đau đớn và thời gian hồi phục nhanh. Phẫu thuật này phù hợp với các khách hàng trẻ từ 18 đến 30 tuổi.

Phẫu thuật tạo mắt 2 mí

Theo bác sĩ Kim In Chul trong các loại phẫu thuật thẩm mỹ mắt thì phẫu thuật tạo hình mắt 2 mí được nhiều người lựa chọn. Kỹ thuật này không chỉ khắc phục khuyết điểm da mỡ dư, xóa bỏ tình trạng sụp mí nặng mà còn giúp tạo hình nếp mí đôi mới hằn sâu, tự nhiên, không để lại sẹo. Đôi mắt bạn trông tươi trẻ, linh hoạt và sinh động hơn.

Phẫu thuật chỉnh hình khóe mắt tạo khuôn mắt to, tròn

Chỉnh hình khóe mắt được chỉ định cho bệnh nhân đôi mắt có bề ngang hẹp, nhỏ nhằm tăng bề ngang ra hai phía. Phương pháp này giúp tăng độ dài mắt khoảng thêm 3-4mm. Đôi mắt sau phẫu thuật sẽ to tròn, đẹp tự cân xứng, hài hòa với tổng thể gương mặt. Đồng thời, đuôi mắt cũng được chỉnh hướng xuống dưới để tạo mắt “nửa vầng trăng”. Phẫu thuật không để lại sẹo và thời gian phục hồi ngắn.

Phẫu thuật chỉnh mắt lờ đờ

Phương pháp phẫu thuật này dành cho các khách hàng có phần có mi mắt che phủ một phần con ngươi, tạo cảm giác mắt nhỏ, thiếu linh hoạt với người đối diện. Nguyên nhân do cơ nâng của mi trên bị sụp. Vì vậy, khách hàng cần dùng cả cơ trán để nâng mí mắt, làm cho lông mày cao thấp không đồng đều, tạo nên các nếp nhăn sâu trên trán . Sau khi phẫu thuật chỉnh mắt lờ đờ, khách hàng không chỉ lấy lại được đôi mắt to đẹp, linh hoạt, có hồn mà còn cân bằng được lông mày và khắc phục được tình trạng vết nhăn hằn sâu trên trán.

Khách hàng trước và sau khi phẫu thuật chỉnh mắt lờ đờ tại Thanh Hằng Beauty medi

Phẫu thuật dịch chuyển bọng mỡ mắt

Qua thời gian, quá trình lão hóa kết hợp với các yếu tố môi trường sẽ dần làm giảm tính đàn hồi của các cấu trúc vùng mi mắt dưới (da, cơ, vách ngăn, dây chằng góc mắt). Sự sa trễ các túi mỡ và sự thừa da với các nếp nhăn vùng mi mắt dưới, làm cho bạn trông có vẻ mệt mỏi và già nua. Bác sĩ Hàn Quốc nhiều năm kinh nghiệm sẽ bằng một đường rạch ở dưới da, dịch chuyển mỡ mắt dư về vùng hõm, làm bằng phẳng và trẻ trung lại vùng dưới mắt, khắc phục luôn tình trạng thâm quầng phục hồi hình dáng tươi trẻ vùng mi dưới, làm giảm thiểu dáng vẻ mệt mỏi và già nua. Đôi mắt tươi sáng trẻ trung hơn với kết quả duy trì trong nhiều năm. Phẫu thuật này không sưng, không cần nghỉ dưỡng và không để lại sẹo.

Khách hàng trước và sau khi phẫu thuật dịch chuyển bọng mỡ mắt tại Thanh Hằng Beauty Medi.

Phẫu thuật phục hồi sụp mí do tuổi tác

Mí mắt sa sụp theo tuổi tác là tình trạng phổ biến. Khi con người già đi, da mất tính đàn hồi, mí mặt bị cụp xuống, mỡ tích tụ khiến mí mắt bị xệ, cụp mí. Phương pháp phẫu thuật cụp mí được áp dụng cho cả mắt trên và dưới. Phẫu thuật loại bỏ phần da thừa, làm mí mắt rõ ràng, trẻ trung trở lại, giảm dấu hiệu lão hóa làm da chùng xuống, xóa bỏ phần bọng mỡ tích tụ dưới mắt.

