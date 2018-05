Rạng rỡ hơn sau khi cắt mí mắt

Trả lời:

Sụp mí là tình trạng mí mắt trên sa xuống thấp hơn vị trí bình thường do cơ mí mất khả năng co giãn, đàn hồi hoặc da mí bị nhão, tạo thành những túi mỡ ở phía trên. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, có thể do bẩm sinh hoặc tác động của thời gian, tuổi tác, môi trường khiến cho vùng cơ mí mắt yếu đi, mất khả năng đàn hồi. Trong đó, nguyên nhân bẩm sinh như trường hợp của chị Nhung chiếm tỷ lệ cao nhất, từ 55% đến 75%.

Đôi mắt 2 mí to, sáng, không sa trễ khiến nhiều ngôi sao luôn rạng rỡ và được mệnh danh là “vẻ đẹp không tuổi”.

Tình trạng sụp mí gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ của khuôn mặt, làm cho mắt bạn lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ, mệt mỏi nên khuôn mặt trở nên già nua và kém rạng rỡ. Bên cạnh đó, mí mắt là một bộ phận quan trọng trong việc bảo vệ thị giác. Khi bị sụp, mí mắt sẽ che phủ một phần hoặc hoàn toàn con ngươi, hạn chế vùng nhìn thấy. Điều này ảnh hưởng đến khả năng thị lực. Vì vậy, phẫu thuật cắt mí mắt giúp bạn đảm bảo cả về sức khỏe và thẩm mỹ.

Hiện nay, việc cắt mí mắt theo công nghệ Hàn Quốc đã trở nên quen thuộc và gây được thiện cảm với các chị em bởi những ưu điểm vượt trội như không đau, không dao kéo, không sẹo, tiến hành nhanh chóng, không sưng tấy…

Bạn nên tham khảo tư vấn từ bác sĩ chuyên môn trước khi thực hiện.

Để được thực hiện cắt mí theo đúng quy trình đạt chuẩn công nghệ Hàn Quốc, bạn có thể tham khảo địa chỉ thẩm mỹ viện Linh Nhung - địa chỉ thẩm mỹ uy tín với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tu nghiệp tại Hàn Quốc.

Khi thực hiện cắt mí mắt theo phương pháp này, trước tiên, bác sĩ sẽ thăm khám để xác định chính xác vùng da thừa, mỡ thừa mí trên bị sụp, đồng thời định hình trước nếp mí mới. Sau đó, vùng mí mắt sẽ được sát khuẩn và tiến hành gây tê nhẹ.

Tiếp theo, bác sĩ sẽ thực hiện cắt bỏ phần da thừa, mỡ thừa mí mắt bằng phương pháp laser để hạn chế tối đa tổn thương, xâm lấn da, chảy máu trong quá trình phẫu thuật, nhờ vậy không để lại sẹo, không sưng tấy. Cuối cùng là tiến hành khâu lại bằng chỉ khâu thẩm mỹ theo đường mí mắt mới. Với bác sĩ tay nghề cao, chuyên môn giỏi thì quá trình điều trị được tiền hành nhanh chóng, kéo dài chưa đến một giờ.

Kết quả cắt mí mắt Hàn Quốc cho đôi mắt đẹp tự nhiên.

Bạn có thể yên tâm sau khi thực hiện phẫu thuật để sở hữu một khuôn mặt rạng rỡ với đôi mắt 2 mí to tròn đẹp tự nhiên, tươi tắn mà quy trình thực hiện nhẹ nhàng, hạn chế tổn thương và chảy máu. Để được bác sĩ tư vấn và thăm khám trực tiếp về phương pháp cắt mí Hàn Quốc, bạn có thể liên hệ tại đây hoặc trực tiếp Thẩm mỹ viện Linh Nhung:

Hà Nội: 255 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Hotline: 0944333444 - 04.6255.4466

TP HCM: 179C, đường 3/2, quận 10, TP HCM. Hotline: 0969.999.777

Website: http://catmimat.com hoặc http://thammyvien.org

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Linh Nhung)

HN003700