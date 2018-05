Săn chắc và trẻ hóa da với công nghệ Ultherapy

Da lão hóa sẽ bị nhăn, chùng nhão. Ngoại trừ phẫu thuật căng da, còn lại hầu hết các công nghệ không phẫu thuật như RF, Laser… từ trước đến nay chỉ tác động vào lớp da, mà chưa thể tác động sâu đến lớp cơ bên dưới, nên việc làm săn da, dù có hiệu quả làm săn lớp da bên trên, nhưng vẫn chưa thể thực hiện triệt để được vấn đề trẻ hóa da do chưa làm co được lớp cơ bên dưới cùng lúc. Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu thành công công nghệ mới, giải quyết vấn đề này bằng việc dùng sóng siêu âm hội tụ dạng vi điểm (Micro-Focused Ultrasound). Công nghệ này có thể tác động sâu đến lớp cơ (khoảng 4,5 mm bên dưới da), lại có thể tạo ra một nhiệt độ cao (lên đến 65 độ C), làm tăng nhiệt độ lớp cơ này (theo từng điểm) cho cơ co rút, săn chắc lại, tác động kích thích tái tạo và sinh mới collagen để làm đồng bộ trẻ hóa da…

Điều trị bằng Ultherapy

Công nghệ này là Ultherapy, đã được Bộ Y tế Mỹ chứng nhận hiệu quả (US FDA Approved). Thời gian điều trị ngắn (khoảng 60 phút). Sau điều trị không cần nghỉ dưỡng, có thể sinh hoạt bình thường. Hiệu quả có thể thấy sau điều trị do tác động sâu đến lớp cân cơ SMAS. Sự trẻ hóa và săn chắc ngày càng thấy rõ sau 30 ngày. Hiệu quả đạt cao vào khoảng 90 ngày, và có thể kéo dài từ một đến 2 năm nhờ vào cơ chế kích thích tăng sinh collagen mới.

Phương pháp này hiệu quả trong việc làm căng cơ và săn da mặt, nâng chân mày, làm giảm các nếp nhăn và nhão xệ da mí mắt dưới, làm săn chắc da vùng nọng cằm… làm giảm chảy xệ ở những vùng da khác của cơ thể như da các vùng ngực, cánh tay, bụng, mông, đùi, đầu gối…

Ultherapy tác động sâu đến 4,5 mm, và làm nóng mô lên đến 65 độ C.

