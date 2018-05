Se khít lỗ chân lông cho khuôn mặt mịn màng

Trả lời:

Nguyên nhân lỗ chân lông to là do tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, các chất bã nhờn, bụi bẩn tích tụ trong nang lông gây ra bệnh trứng cá, dày sừng nang lông khiến lỗ chân lông giãn nở. Ngoài ra, cũng có thể do da lão hóa, yếu tố di truyền... Lỗ chân lông lớn làm làn da suy yếu, thô ráp, dễ dẫn đến lão hóa sớm.

Da có lỗ chân lông lớn thường nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài, từ tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ cũng như sử dụng các sản phẩm không phù hợp với da…

Lỗ chân lông to làm giảm diện mạo của phái đẹp.

Để hạn chế tình trạng lỗ chân lông to, bạn cần hạn chế da tiết dầu nhờn nhiều, đồng thời vệ sinh, chăm sóc da đúng cách để các lỗ chân lông không bị bịt kín, gây mụn trứng cá và viêm nang lông. Bạn nên: rửa mặt sạch 2 lần mỗi ngày bằng sản phẩm sữa rửa mặt thích hợp cho từng loại da, tránh nước quá nóng; thường xuyên tẩy tế bào chết giúp da luôn thông thoáng; hạn chế cạo lông mặt hoặc dùng các sản phẩm tẩy lông tùy tiện, không xông hơi nóng hay dùng tay nặn mụn thường xuyên; tránh ánh nắng trực tiếp gây hại cho da, không thức khuya, căng thẳng hoặc sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia...

Đắp khăn lạnh, đắp mặt nạ hoa quả cũng là một trong những biện pháp giúp lỗ chân lông se khít hơn. Bạn cũng nên có một chế độ ăn uống hợp lý như: không ăn đồ nóng, cay, nhiều dầu mỡ chất béo, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, uống nhiều nước…

Công nghệ laser vi điểm hiện đại của Firexel cho hiệu quả se khít lỗ chân lông cao.

Sự phát triển của ngành y khoa thẩm mỹ đã giúp việc điều trị se khít lỗ chân lông không còn là khó khăn. Một trong những công nghệ hiệu quả phải kể đến là Firexel Laser CO2 sử dụng tia Laser vi điểm. Kỹ thuật vi điểm của Firexel với nhiều điểm tiếp xúc rất nhỏ trên bề mặt da giúp công nghệ laser tránh được tình trạng tập trung nhiệt vào một khu vực, loại bỏ các rủi ro trong quá trình điều trị ở các loại laser thế hệ trước.

Tác động của các tia laser nhỏ tạo ra sự mài mòn, làm co lại lớp biểu bì, đồng thời loại bỏ những hư tổn trên bề mặt da, làm các lỗ chân lông se khít lại, kích thích sự sản sinh của collagen, elastin và biểu bì mới, cho một làn da mịn màng, đàn hồi cao và ngăn chặn tình trạng lão hóa da. Thông thường, mỗi liệu trình điều trị lỗ chân lông to kéo dài từ một đến 3 lần tùy theo tình trạng da của mỗi người. Bạn có thể đến các trung tâm chăm sóc da, thẩm mỹ viện uy tín để thăm khám da và nhờ bác sĩ tư vấn liệu trình điều trị thích hợp.

Firexel Laser CO2 cho kết quả rõ rệt chỉ một tuần sau lần điều trị đầu tiên.

Để tình trạng lỗ chân lông to được khắc phục triệt để, bạn nên kết hợp với các sản phẩm chăm sóc da mỗi ngày dành cho từng loại da, đồng thời có chế độ chăm sóc da hợp lý, đặc biệt với những vùng da tăng tiết bã nhờn.

Ths.Bs. da liễu Nguyễn Vũ Anh Dũng, Trung tâm Thẩm mỹ Beauty & Spa Khơ Thị

