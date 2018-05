Se khít và làm hồng vùng kín

Công nghệ “Trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật” được Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu áp dụng đã thu hút sự quan tâm của nhiều chị em. Phương pháp mang lại sự săn sát toàn bộ ống âm đạo, trắng hồng vùng kín chỉ sau 20 phút điều trị nhẹ nhàng mà không cần phẫu thuật.

Đối với phụ nữ gặp phải tình trạng giãn rộng quá mức, ống trong bị lỏng lẻo, công nghệ laser này đã được nâng cấp thế hệ mới tăng cường sự ôm khít từ trong ra ngoài cho hiệu quả cao hơn.

Hiệu ứng quang nhiệt từ laser sẽ tác động vào thành âm đạo, làm co rút các bó cơ lỏng lẻo, mang lại hiệu quả se khít và săn chắc. Hiệu ứng này cũng sẽ kết nối lại các cơ vòng đứt gãy, nâng đỡ chức năng âm đạo, cải thiện tình trạng co bóp khi giao hợp. Bó cơ thành âm đạo được kích thích tăng cường co hẹp, toàn bộ ống âm đạo thắt chặt từ trong ra ngoài. Dưới tác động đồng thời của laser giúp đánh bật các hắc tố đen, vùng kín trở nên tươi trẻ, hồng hào. Chị em sẽ có cảm giác như sở hữu lại vùng kín của tuổi đôi mươi. Cảm giác nồng nàn với bạn đời được khôi phục, bên cạnh đó hiểu quả phòng chống viêm nhiễm, khô âm đạo, chứng són tiểu và bệnh sa tử cung cũng giúp phái đẹp luôn tự tin và thoải mái.

Ưu điểm của công nghệ laser cải tiến “Se khít, làm hồng âm đạo hiệu quả gấp đôi” là kết quả duy trì trong thời gian lâu dài và ổn định. Các bó cơ thu gọn, săn chắc, trắng hồng chống lại các tình trạng giãn rộng và thâm đen trở lại về lâu về dài.

Phương pháp đáp ứng đúng nhu cầu của chị em phụ nữ. Người phụ nữ hiện đại có thể trải nghiệm công nghệ laser cải tiến thế hệ mới “Trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật” để chủ động bảo vệ hạnh phúc và sức khỏe phụ khoa của chính bản thân mình.

Giáo sư, bác sĩ Mina Lee chuyên gia về trẻ hóa âm đạo tại Hàn Quốc chia sẻ công nghệ “Se khít, làm hồng âm đạo hiệu quả gấp đôi” tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu.

Đặc biệt, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu triển khai chương trình hội thảo “Trẻ hóa âm đạo bằng công nghệ laser thế hệ mới hiệu quả gấp đôi với Bác sĩ Hàn Quốc” vào ngày 18/12. Đăng ký tham dự tại đây hoặc gọi vào số hotline 0906 82 70 70/ 0902 400 269 để biết thêm chi tiết.

