Se khít và làm hồng vùng kín

Phụ nữ Á Đông với đặc thù cam chịu nên những trăn trở thầm kín thường không chia sẻ và ngần ngại những vấn đề chăm sóc vùng nhạy cảm. Đặc biệt là những bất tiện ở vùng kín như ngứa rát, khô hạn khi quan hệ, âm đạo giãn rộng, không còn cảm giác thăng hoa trong cuộc sống vợ chồng... là điều càng “khó nói”. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình, bởi người phụ nữ phải lo toan nhiều và xứng đáng được chăm sóc sức khỏe phụ khoa - vùng kín một cách khoa học và hiệu quả. Bạn cũng có thể trải nghiệm công nghệ mới “Se khít, trắng hồng vùng kín chỉ sau một lần” để đón đầu một năm mới tràn đầy hạnh phúc bên bạn đời.

Âm đạo giãn rộng và những biểu hiện xuống cấp vùng kín sau sinh khiến chị em gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt vợ chồng. Bên cạnh đó, sau quá trình sinh hoạt tình dục, sinh nở, phần âm đạo bị chảy nhão và giãn rộng, khó có thể đàn hồi trở lại. Việc âm đạo thay đổi kích thước, không đủ dịch nhờn để bôi trơn, không kiểm soát được co thắt sẽ làm mất khoải cảm tình dục cho cả hai bên. Đồng thời, tình trạng thâm đen vùng kín do bẩm sinh hoặc do thay đổi nội tiết tố cũng khiến chị em mất tự tin.

Phương pháp se khít, trắng hồng vùng kín sẽ làm nhiệm vụ thắt chặt toàn bộ hệ thống âm đạo. Laser trẻ hóa tác động đến các mô xung quanh, kích thích tăng sinh collagen mới, chỉnh sửa các collagen đã đứt gãy, co cuộn sắp xếp lại các bó cơ. Qua đó cho hiệu quả thu gọn tối đa đường kính âm đạo từ trong ra ngoài, đồng thời tăng độ đàn hồi, khả năng co thắt khi quan hệ. Bên cạnh đó, laser tác động đến vẻ ngoài của vùng kín cho hiệu quả môi lớn mịn màng, giảm thiểu các nếp nhăn, môi bé săn nhỏ và hồng hào như thời con gái.

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã cập nhật công nghệ cải tiến mới nhất của laser trẻ hóa âm đạo. Laser phiên bản 2015 mang lại hiệu quả gấp đôi, đáp ứng mọi tình trạng âm đạo lão hóa quá rộng và các trường hợp sinh nở nhiều. Ngoài ra, trị liệu sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia phụ khoa hàng đầu đến từ Mỹ và Hàn Quốc, cùng đội ngũ bác sĩ chuyên về phụ khoa với kinh nghiệm lâu năm sẽ đảm bảo an toàn và hiệu quả. Chỉ sau một lần điều trị chưa đến 20 phút không phẫu thuật, không chảy máu, không cần nghỉ dưỡng và chỉ sau 3 ngày kiêng quan hệ bạn có thể lấy lại sự tự tin như thời con gái.

