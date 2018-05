Selsun trị gàu tận gốc

Gàu là một bệnh lý khá phổ biến mà nhiều người hay mắc phải. Những biểu hiện dễ thấy nhất của gàu chính là những vảy gàu màu trắng và da đầu bết ngứa. Tuy gàu không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng lại gây ra cảm giác khó chịu, đặc biệt là những vảy gàu li ti vương trên tóc sẽ làm bạn mất tự tin diện đồ tối màu.

Da đầu của chúng ta luôn luôn được thay mới, hầu như quá trình lột da này rất khó nhận ra. Nhưng khi việc thay lớp da mới này vượt mức bình thường làm các tế bào chết bong ra rất nhiều thì đó chính là hiện tượng có gàu trên da đầu.

Có nhiều nguyên nhân gây ra gàu, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do vi khuẩn và do nấm gây ra. Các chủng nấm khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ sinh sôi phát triển và gây bệnh. Trong các loại vi nấm, các nhà khoa học cho rằng gàu chủ yếu là do vi nấm Malassazia phát triển quá mức gây ra. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa của nước ta thường nóng bức và nhiều độ ẩm làm cho da đầu đổ mồ hôi nhiều, tăng tiết bã nhờn, hoặc khi khi bị mắc mưa vào mùa mưa da đầu ở trong tình trạng ẩm ướt lâu đều là những môi trường lý tưởng cho vi nấm Malassazia phát triển quá mức và sinh gàu.

Tiêu diệt vi nấm Malassezia tận gốc chính là phương pháp trị gàu đúng cách và hiệu quả. Dầu gội trị gàu Selsun có chứa 1% Selenium Sulfide giúp tìm và diệt vi nấm gây gàu vi nấm Malassesiza tận gốc. Ngoài ra, Selsun còn bổ sung Dimethicone và Tab 2 là hai thành phần giúp suôn mượt tóc, làm tóc không còn khô rối và trở nên mềm mượt dễ chải hơn.

Để đạt được hiệu quả trị gàu tốt nhất, bạn hãy dùng Selsun liên tục 2 lần mỗi tuần trong vài tuần đầu tiên tùy theo mức độ gàu của bạn nặng hay nhẹ. Sau khi Selsun loại bỏ hết gàu và vi nấm gây gàu trên da đầu, bạn hãy duy trì sử dụng Selsun một tuần một lần và kết hợp với bất cứ loại dầu gội hoặc dầu xả bạn đang sử dụng để ngăn gàu quay trở lại mà vẫn giữ được mái tóc mượt và thơm hơn như mong muốn mà không thay đổi kết quả trị gàu.

(Nguồn: Rohto-Mentholatum)

