Sẹo lồi vùng ngực phải chữa thế nào?

Trả lời:

Vết sẹo Keloid (sẹo lồi) sẹo to dày căng chắc, chúng có thể phát triển vô hạn định như kiểu khối u (mặc dù lành tính). Sẹo lồi có thể xảy ra trên bất kỳ ai, nhưng phổ biến nhất gặp ở những người da đen, da màu. Sẹo lồi có thể do phẫu thuật, tai nạn, do mụn trứng cá hoặc đôi khi từ xâu khuyên cơ thể. Ở một số người, vết sẹo keloid hình thức tự phát.

Mặc dù có thể là một vấn đề thẩm mỹ nhưng vết sẹo lồi chỉ là những bó sợi collagen mô xơ thoái hóa và hoàn toàn vô hại, không gây ung thư. Tuy nhiên, chúng có thể ngứa hoặc đau ở một số trường hợp, xuất hiện phổ biến nhất ở vai và ngực.

Tiêm steroid có thể giúp làm phẳng và làm mềm mại seo, giúp ngăn chặn sự xuất hiện của sẹo lồi (keloid) hoặc sẹo phì đại (hypertrophic). Steroid được tiêm vào vết sẹo, hấp thụ rất ít vào máu, tác dụng phụ của điều trị này là có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ vị thành niên. Điều trị nên lặp đi lặp lại sau khoảng 4-6 tuần.

Bôi steroid không có hiệu quả trong điều trị sẹo.

Việc sử dụng laser trên vết sẹo là một phương pháp mới trong điều trị. FDA chấp thuận cho việc điều trị các vết sẹo mụn bằng laser bề mặt. Laser mạch máu làm giảm đáng kể các vết sẹo đỏ khi điều trị, nhất là sau 6-10 tuần đầu. Một số tác giả cho rằng sử dụng carbon dioxide hay laser YAG có thể giúp sẹo phẳng hơn.

Những nghiên cứu nhận thấy không thể loại bỏ hoàn toàn vết sẹo. Tuy nhiên các phương pháp can thiệp có khả năng làm giảm kích thước và cải thiện chất lượng sẹo. Muốn giải quyết sẹo có hiệu quả cần phải biết rõ về kích thước, vị trí, màu sắc, tính chất (lồi - Keloids, phì đại - Hypertrophic...) của sẹo.

Đối với mỗi loại sẹo có những phương pháp xử lý khác nhau. Nếu xác định là sẹo lồi (Keloids scars) cần có thái độ xử lý thận trọng. Sẹo lồi ở một số vị trí đặc biệt sẽ không có chỉ định phẫu thuật. Sẹo lồi vùng ngực, đặc biệt vị trí trước xương ức có khả năng tái phát và tăng sinh mạnh. Trường hợp của chị “sẹo lồi ở phần ngực trên (trên bầu vú)”, có thể điều trị nội khoa để cải thiện hình thức sẹo bằng phương pháp sử dụng silicon gel và tiêm thuốc steroid.

Viện thẩm mỹ Hà Nội

Phẫu thuật thẩm mỹ: Ths.Bs Mai Mạnh Tuấn

23 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 945 4548

Di động: 098 856 6518

Website: www.vienthammyhanoi.com.vn