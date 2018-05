Sẹo rỗ, lỗ chân lông to - nguyên nhân và hướng điều trị

Lỗ chân lông to là do da bị tích tụ các chất trong nang lông, đặc biệt là bụi bẩn, chất do tuyến bã nhờn tăng tiết. Ngoài ra, trong một số trường hợp khác là do tích tụ chất mủ, máu trong quá trình viêm do vi trùng như trong viêm nang lông hoặc mụn trứng cá gây nên. Trong đó, tăng sừng trong nang lông có thể là do di truyền, môi trường, dị ứng... Tình trạng sợi lông mọc cuộn ngược hoặc sợi lông mọc ngày càng dày cũng làm to lỗ chân lông theo thời gian.

Lỗ chân lông to kéo dài là một trong những nguyên nhân gây ra mụn trứng cá hoặc làm cho mụn trứng cá nặng thêm (sẩn cục, sẩn mủ). Mụn trứng cá nếu không được điều trị đúng sẽ để lại sẹo rỗ.

Sẹo rỗ chính là vết tích của những chứng bệnh như mụn trứng cá, trái rạ hoặc những vết lành sau chấn thương, tai nạn. 80% trường hợp bị mụn trứng cá để lại sẹo rỗ do điều trị không đúng phương pháp.

Với sự tiến bộ của ngành thẩm mỹ da, điều trị lỗ chân lông to không còn là vấn đề khó khăn. Sự kết hợp của thuốc uống, thuốc bôi và Laser Fraxel hay Fractional CO2 giúp điều trị sẹo rỗ và chân lông to hiệu quả chỉ sau 2 đến 3 lần.

Bác sĩ sẽ sử dụng 2 loại tia laser, trong đó một loại với tần số cao dùng để tác động sâu vào vết rỗ, phá hủy mô xơ của rỗ, kích thích tế bào mới phát triển để làm đầy vết rỗ. Loại còn lại dùng tần số trung bình tác động vào những vùng da xung quanh sẹo rỗ giúp trẻ hóa và làm săn chắc. Khi da xung quanh sẹo rỗ săn chắc hơn, da sẽ cạn bớt xuống ngang bằng với sẹo rỗ. Ngoài tác dụng làm đầy, laser còn có tác dụng làm da bớt nhờn, mụn, đẹp mịn, trắng hồng và thu nhỏ lỗ chân lông.

Thông thường, mỗi liệu trình điều trị rỗ từ 2 đến 3 lần, mỗi lần mất 60 phút, cách nhau 4 đến 6 tuần cho hiệu quả 60 % đến 80 %. Với công nghệ laser thế hệ mới, các vấn đề như da nhờn, mụn, sẹo rỗ, lỗ chân lông to, da xỉn màu, sần sùi, có thể được giải quyết trong cùng một lần điều trị.

Ngoài việc điều trị bằng laser công nghệ cao, bạn nên giữ da luôn sạch sẽ và thông thoáng. Bạn nên hạn chế ăn các chất bột, đường, béo và bổ sung nhiều rau quả có chứa các loại vitamin cần thiết cho làn da, uống nước đầy đủ theo nhu cầu. Đặc biệt, bạn nên hạn chế ánh nắng trực tiếp gây hại cho da, tránh thức khuya, căng thẳng hoặc sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia...

