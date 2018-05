Sở hữu chiếc mũi đẹp thanh tú trước Tết

Chỉ còn không đầy 3 tháng nữa là Tết Nguyên Đán. Ngoài những công việc cận kề cuối năm, bạn cũng nên bắt đầu kế hoạch “trùng tu nhan sắc” cho bản thân mình.

Đối với những người có ý định thẩm mỹ nâng mũi nhưng vẫn e ngại rủi ro phẫu thuật không đẹp như ý có thể lắng nghe những người từng phẫu thuật nâng mũi thành công và hỏi bí quyết của họ để có tâm lý sẵn sàng và đưa ra quyết định. Mũi cao hài hòa với gương mặt nhìn bạn sẽ thanh tú và thu hút hơn. Bạn có thể tự do với nhiều phong cách trang điểm và thoải mái chụp ảnh tạo dáng tự tin ở mọi tư thế, mọi góc nhìn.

Giáo sư Moon Hyoung Jin - Hội trưởng Hội thẩm mỹ mặt Hàn Quốc đang trực tiếp thực hiện nâng mũi S-line bọc sụn tự thân.

Một trong những ca thẩm mỹ có số người yêu cầu thực hiện nhiều nhất là nâng mũi. Nhiều ngôi sao Hàn Quốc đã nhờ đến thẩm mỹ tạo hình mũi để trở nên đẹp hơn trong mắt công chúng và nhiều người đã tìm đến Giáo sư Moon Hyoung Jin. Ông có kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành, phẫu thuật 20.000 ca thẩm mỹ thành công trong đó có 10.000 ca thẩm mỹ mũi. Ông cũng là người thầy giảng dạy cho nhiều bác sĩ Việt Nam và trên thế giới về ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học Yonsei Hàn Quốc từ năm 1999.

Chiếc mũi S line đẹp mọi góc nhìn.

Để một chiếc mũi đẹp thì phải tính tới 2 yếu tố là: sự cân đối hài hoà và chức năng hoạt động của mũi. Giáo sư Moon quan tâm đầy đủ từ xương mũi (lớp nền), sống mũi, chóp mũi, đến cánh mũi để có một chiếc mũi đẹp. Tạo hình dáng mũi không rập khuôn cố định cho mọi khách hàng, mà tạo ra vẻ đẹp riêng cho từng người. Sống mũi không “thẳng tắp” đơ cứng mà là một sống mũi cong mềm mại. Bên cạnh đó, ông còn tư vấn và tạo kiểu dáng mũi theo nhu cầu phẫu thuật trong tương lai của các bộ phận khác trên mặt, nếu khách hàng có nhu cầu làm đẹp các vùng khác.

Đối với trường hợp đã phẫu thuật mũi nhưng không ưng ý, Giáo sư Moon có thể thực hiện tái phẫu thuật mũi cho bạn. Một số trường hợp không cần mổ mà chỉ can thiệp phi phẫu thuật cũng cho kết quả, nhanh chóng. Giáo sư Moon sẽ lựa chọn giải pháp phù hợp, tiết kiệm chi phí cho từng trường hợp khách hàng

Hình ảnh trước và sau khi khách hàng nâng mũi do GS Moon thực hiện: sống mũi S-line cong mềm mại, mũi cao hài hòa từ gốc mũi đến đầu mũi, cánh mũi thon gọn, lỗ mũi hình hạt chanh.

Trước đây, để được nâng mũi do chính bàn tay Giáo sư Moon thực hiện, nhiều người Việt Nam phải bay sang Hàn Quốc, tốn kém thêm phần chi phí đi lại và mất nhiều thời gian. Với sự đồng nhất trong quan điểm đem lại dịch vụ thẩm mỹ chất lượng cao dành cho khách hàng, Giáo sư Moon Hyoung Jin đã lựa chọn Tập đoàn thẩm mỹ công nghệ Pamas là nơi hợp tác tại Việt Nam. Bạn có thể an tâm phẫu thuật do chính Giáo sư thực hiện tại Pamas.

Chỉ sau 30 phút trị liệu, bạn có cơ hội sở hữu chiếc mũi đẹp tự nhiên lâu dài, không mất thời gian nghỉ dưỡng, quá trình hồi phục nhanh chóng, không có rủi ro biến chứng sau phẫu thuật. Mũi sẽ đẹp hoàn thiện sau một tháng. Tìm hiểu thêm về Giáo sư Moon Hyoung Jin cùng các phương pháp thẩm mỹ của ông và Pamas tại đây.

