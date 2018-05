Sở hữu làn da đẹp chỉ trong vòng 30 phút

Nếu chỉ có 30 phút cho một cuộc tân trang làn da cấp tốc, nhiều chị em sẽ không biết phải làm gì. Nằm ườn ra thư giãn với chiếc mặt nạ mua sẵn hay tự chế từ trái cây; lặn lội đến địa chỉ spa quen thuộc để được chăm sóc, massage da hay lên mạng nghiên cứu thêm một món mỹ phẩm mới... là lựa chọn được nhiều người điểm qua trong đầu. Tuy nhiên, những cách này không đủ để bạn có thể cải thiện làn da đang gặp quá nhiều vấn đề của mình.

Làn da ở độ tuổi từ 25 trở đi xuất hiện nhiều vấn đề thương tổn từ bên trong, nhất là khi quan sát bằng kỹ thuật soi da tiên tiến.

30 phút quá ngắn ngủi để bạn có thể “tân trang” toàn diện cho làn da. Trong khi đó, một làn da thuần túy lại có thể cùng lúc xuất hiện vô vàn vấn đề, dù không biểu hiện bên ngoài bề mặt nhưng luôn ngấm ngầm hủy hoại lấy đi nét thanh xuân của bạn. Thông thường từ tuổi 25 trở đi, những dấu hiệu lão hóa đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Đến sau tuổi 30, làn da bắt đầu nhăn nheo, chùng nhão, chảy xệ và sạm màu hơn… Ở các nước nhiệt đới, làn da thường sản xuất nhiều melanin, dễ bị rối loạn sắc tố, làm màu da sạm, không đồng đều, hình thành tàn nhang, đốm nâu... Nếu sở hữu da dầu thì bạn còn phải đối mặt thêm tình trạng lỗ chân lông to. Do vậy, chỉ với chiếc mặt nạ hoặc một liệu trình massage da thì thật khó có thể giúp bạn đẩy lùi được loạt tình trạng kém sắc kể trên của làn da đang lão hóa từng ngày.

Phương án chữa lành làn da thương tổn

Chỉ trong vòng 30 phút, bằng công nghệ kết hợp nhiệt lượng, bước sóng ánh sáng và năng lượng sóng tần số radio, làn da đầy những thương tổn do lão hóa sẽ được tái tạo và trẻ hóa toàn diện. Công nghệ 3S Plus được các bác sĩ tại Dencos Luxury nghiên cứu và phát triển, dựa trên nền tảng là những phương thức điều trị da tiên tiến. 3S Plus có thể giải quyết hiệu quả đồng thời loạt vấn đề về nếp nhăn, chùng nhão, sắc tố, độ căng mịn và tươi sáng của da. Bạn có thể cảm nhận được hiệu quả trẻ hóa làn da tức thì ngay sau một lần thực hiện.

Diễn viên Tú Vi là một trong những người đầu tiên trải nghiệm công nghệ 3S Plus và hài lòng với hiệu quả nhận được

Giải mã tác động của 3S Plus

Trọng tâm của 3S Plus là sự kết hợp giữa sóng tần số Radio (RF) lưỡng cực và sóng ánh sáng hồng ngoại, với 3 nguyên lý cải thiện các nhóm vấn đề da.

Làm sáng da, đều màu da, xóa mờ các vết nám nông, tàn nhang, đốm nâu, sạm… bằng SB (Skin Brightening): công nghệ sử dụng bước sóng ánh sáng với tần số tự động để phân tách, triệt tiêu sắc tố gây sẫm màu da.

Cải thiện nếp nhăn, da chùng nhão, thu nhỏ lỗ chân lông bằng SR (Skin Rejuvennation): công nghệ kết hợp ánh sáng hồng ngoại (IR) và sóng RF lưỡng cực (Bi-Polar RF), cung cấp nhiệt lượng để hun nóng chính xác và thông minh vào lớp bì, kích thích hoạt động của hệ thống co thắt các bó sợi collagen để làm cấu trúc da săn chắc, đàn hồi tốt.

Nâng cơ, thon gọn nọng cằm, nâng mí mắt và xóa bọng mỡ mắt bằng ST (Skin Tightening): công nghệ sử dụng đầu chiếu sóng tần số RF kết hợp năng lượng Diode Laser (915nm), cung cấp và đẩy sâu hơn nữa nhiệt lượng ở dạng chùm tia cực nhỏ xuống tận lớp hạ bì, để bao bọc quanh tế bào, kích thích hoạt động tái sinh và tăng sinh của các nguyên bào sợi, giải phóng các mô mỡ mềm…

Điểm đặc biệt của 3S Plus là các nguyên lý tác động trên đều được tích hợp trong cùng một lần điều trị với một đầu máy kết hợp, giúp tiết kiệm thời gian, khắc phục những hạn chế của những kỹ thuật điều trị riêng lẻ, đơn lập. Khách hàng sẽ được thực hiện một bên mặt trước để có thể so sánh và thấy được hiệu quả rõ rệt như thế nào và sau đó tiếp tục thực hiện ở vùng còn lại.

Tú Vi tự tin khoe làn da đầy tươi sáng và trẻ trung hơn tuổi nhờ bí kíp mới 3S Plus.

Các ưu điểm nổi bật của 3S Plus:

Thực hiện một lần trong khoảng 30 phút: bạn sẽ thấy ngay hiệu quả, đặc biệt không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Không xâm lấn: không đau và bỏng rát, cảm giác thư giãn và thoải mái.

Cải thiện ngay một loạt vấn đề về da: trong đó nổi bật là xóa nhăn, nâng cơ mặt, làm sáng đều màu da, xóa mờ tàn nhang, đốm nâu, nám nông, nâng mí mắt…

Ngoài ra, công nghệ được kiểm chứng an toàn và cam kết hiệu quả. Xem thêm tại đây.

