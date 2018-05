Sở hữu mũi S-line không cần phẫu thuật

Chiếc mũi là bộ phận quan trọng, quyết định nét đẹp của khuôn mặt. Một khuôn mặt được cho là đẹp khi có sự cân đối, hài hòa giữa các đường nét, trong đó chiếc mũi đẹp sẽ được đánh giá cao. Ở ngay vị trí trung tâm gương mặt, do đó bất kỳ khuyết điểm nào của chiếc mũi cũng đều được phô bày trước. Việc tút tát cho chiếc mũi sẽ khiến bạn xinh đẹp và nổi bật hơn.

Chiếc mũi cao tạo nên vẻ đẹp hài hòa toàn diện cho gương mặt người phụ nữ.

Với sự tiến bộ của công nghệ thẩm mỹ hiện đại, bạn không cần mất nhiều thời gian, công sức hoặc chịu nhiều đau đớn để phẫu thuật cải thiện chiếc mũi xấu. Công nghệ nâng mũi không phẫu thuật với Juvederm sau 15 phút giúp bạn sở hữu một chiếc mũi như ý.

Công nghệ nâng mũi 15 phút

Thay vì dùng sụn nhân tạo cấy vào sống mũi để tạo dáng mũi cao thẳng, công nghệ nâng mũi 15 phút mới chỉ cần tiêm chất làm đầy Juvederm để làm đầy cao sống mũi của bạn. Kết quả có thể nhìn thấy ngay sau khi tiêm, mũi đẹp tự nhiên.

Những điểm nổi bật của Juvederm

Sản phẩm Juvederm là phát minh của Tập đoàn Allergan The Science of Rejuvenation (Mỹ), được chứng nhận an toàn và hiệu quả. Sản phẩm cũng được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Thành phần chính trong sản phẩm sử dụng Axit Hyaluronic (HA) tương tự hợp chất HA trong cơ thể con người, nên được các chuyên gia thẩm mỹ trên thế giới đánh giá cao về độ thân thiện, lành tính với cơ thể và không gây biến chứng.

Juvederm được tiêm trực tiếp theo đường dọc sống mũi.

Juvederm được bác sĩ tiêm một cách nhẹ nhàng vào sống mũi, sẽ lập tức xâm nhập vào bên trong khoang mũi, làm đầy những vùng mô rỗng, giúp mũi đầy hơn, định hình nâng cao sống mũi mà không ảnh hưỡng đến khung xương. Chất này cũng sửa chữa được nhiều khuyết điểm như mũi thấp, ngắn, lệch, vẹo hoặc bị gồ xương mà không cần can thiệp cắt gọt. Sau 15 phút tiêm Juvederm, chiếc mũi sẽ cao, thẳng hơn, đầy đặn hơn, hài hòa và cân đối với gương mặt.

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi 15 phút không phẫu thuật tại Khơ Thị. Xem thêm thông tin tại đây.

