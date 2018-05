Sở hữu vóc dáng thon gọn như MC Quỳnh Giang

Ít ai biết rằng MC Quỳnh Giang là mẹ của 4 thiên thần nhỏ đáng yêu bởi cô lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp. Cô chia sẻ: “Để có thể sở hữu một vóc dáng thon gọn như hiện giờ sau khi sinh, tôi đã tìm đến nhiều phương pháp dân gian nhưng chưa thành công. Sau đó, một người bạn giới thiệu cho tôi công nghệ thon gọn cơ thể của Mỹ tại Medilas Clinic. Sau 2 tháng, kết quả vượt ngoài sự mong đợi. Vòng eo thon gọn và cơ thể săn chắc giúp tôi tự tin quay trở lại với công việc sau khi sinh”.

Bác sĩ Medilas đang tư vấn làm đẹp cho MC Quỳnh Giang.

Sau khi sinh bé, trọng lượng của cơ thể người mẹ có giảm đi, tuy nhiên bụng chỉ mới xẹp xuống và để có được một vòng eo thon thì còn cần thêm một khoảng thời gian tương đương lúc mang thai. Cần một khoảng thời gian dài như vậy là bởi vì trong giai đoạn thai kỳ người mẹ đã đưa vào cơ thể một lượng lớn chất dinh dưỡng, dẫn tới lượng mỡ thừa dưới da tích tụ lại dần dần ngày càng nhiều, đặc biệt là vùng bụng. Để lâu sẽ trở thành lớp mỡ cứng rất khó để đốt cháy lượng mỡ này. Chính vì thế, khi đến Medilas, Quỳnh Giang đã được bác sĩ tư vấn liệu trình thon gọn cơ thể sau khi sinh. Bắt đầu với công nghệ hủy mỡ quang đông (Cool Sculpture) giúp đông cứng phần mỡ thừa, sau đó áp dụng phương pháp dẫn lưu bạch huyết để đào thải mỡ. Sau khi vùng mỡ thừa được loại bỏ, vùng da này sẽ thiếu độ đàn hồi do đó việc sử dụng tần sóng RF cường độ cao sẽ giúp cơ thể săn chắc hơn.

Liệu trình thực hiện bao gồm:

Bước 1: sử dụng Công nghệ hủy mỡ quang đông (Cool Sculpture) - đông cứng vùng mỡ thừa. Cool Sculpture tác động đông cứng tế bào mỡ cục bộ mà không ảnh hưởng đến da, dây thần kinh, các mô và tế bào khác. Một giải pháp y tế mới trong việc loại bỏ cellulite và mỡ, áp dụng công nghệ loại bỏ mỡ hiệu quả dành cho cả nam lẫn nữ, được chứng nhận hiệu quả giảm mỡ thừa vùng eo, bụng và đùi an toàn bằng nhiệt lạnh. Với nguyên tắc hoạt động an toàn, công nghệ này tác động vào vùng mỡ dưới da, nhiệt độ lạnh (-10 độ C) làm đông lạnh kết tinh tế bào mỡ. Liệu trình: 90 phút trên 2 cup mỗi lần.

MC Quỳnh Giang trải nghiệm công nghệ hủy mỡ quang đông tại Medilas.

Bước 2: thực hiện Drainage - dẫn lưu bạch huyết (đào thải mỡ và độc tố). Giảm béo bằng cách quấn băng vải đã tẩm thuốc tan mỡ thông qua sức nóng từ các nguyên liệu và vải quấn kín sẽ làm tan mỡ, giảm nhức mỏi, đào thải mỡ, độc tố cơ thể. Không những thế, phương pháp này này còn giúp da dẻ hồng hào, mịn màng hơn. Liệu trình 60 phút một lần.

Bước 3: sử dụng tần sóng RF cường độ cao làm săn chắc cơ thể. Khi chiếu vào da, sóng RF sẽ nâng nhiệt độ bề mặt da lên đến tối thiểu 40°C, tối đa không quá 44°C, nhiệt độ lớp mỡ bên dưới lên đến khoảng 65°C, và duy trì trong vòng một đến 2 phút. Do mô mỡ hấp thụ năng lượng gấp 3 lần so với da nên nhiệt độ ở mô mỡ cao (68°C – 70°C) làm tan huỷ mỡ, thì nhiệt độ ngoài da vẫn duy trì 40°C – 42°C. Tần sóng RF tác động sâu đến tế bào mỡ và loại bỏ mỡ thừa hiệu quả; song song đó sẽ hóa lỏng cellulite, tăng tốc độ của trao đổi chất và đồng thời làm săn chắc vùng da vừa loại bỏ mỡ. Liệu trình 50 phút một lần.

Thời gian sử dụng gói liệu trình linh động, phù hợp với những người bận rộn. Kết quả thấy rõ sau khi điều trị, không cần nghỉ ngơi và an toàn cho mọi khách hàng.

Medilas Clinic là lựa chọn tin cậy của khách hàng.

Trung tâm điều trị da và thẩm mỹ không phẫu thuật Medilas là trung tâm ở Việt Nam về thẩm mỹ da và cơ thể không phẫu thuật theo công nghệ Mỹ với đội ngũ bác sĩ nước ngoài có chuyên môn cao và giàu tâm huyết, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại từ Đức, Italy. Medilas luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách hàng tận tình, chuyên nghiệp.

(Nguồn: Medilas)