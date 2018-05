Sở hữu vòng một như sao Hollywood

Phẫu thuật thẩm mỹ có thể giải quyết nhiều vấn đề, khiếm khuyết trên cơ thể. Trong đó, với mong muốn sở hữu vòng một như ý, nhiều ngôi sao Hollywood cũng đã tìm đến phẫu thuật nâng ngực. Một vài người trong số họ đã có những chia sẻ thú vị về việc nâng cấp vòng một trên tạp chí.

Vòng một đẹp là niềm tự hào của nhiều ngôi sao Hollywood.

Rapper Iggy Azalea cho biết lý do cô nâng ngực vì cảm thấy quá mệt mỏi với việc phải mặc áo độn mỗi khi lên sân khấu biểu diễn. Trong khi đó, ngôi sao 29 tuổi của The Big Bang Theory - Kaley Cuoco thừa nhận nâng ngực là quyết định sáng suốt của cô. Ngôi sao truyền hình thực tế Jenni Farley hiện rất hài lòng với vòng một cỡ F của mình. Phương pháp nâng ngực nội soi hay còn gọi là nâng ngực bằng túi độn được các sao Hollywood tin chọn bởi hiệu quả thẩm mỹ đẹp tự nhiên, lâu dài và an toàn. Trong đó, túi độn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tân trang vòng một.

Cục quản lý dược và thực phẩm Mỹ FDA đã kiểm định, cấp phép sử dụng cho 5 loại túi độn bằng gel silicone là Allergan Natrelle, Allergan Natrelle 410, Mentor MemoryGel, Mentor Memory Shape và túi gel silicone của Sientra. Tất cả các loại túi này có cấu tạo dày dặn, chất gel có tính định hình cao, không nứt vỡ dù có va chạm mạnh trực tiếp, thân thiện với cơ thể. Túi độn có kích thước khác nhau, vỏ nhẵn hoặc nhám, phù hợp với vóc dáng và nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Thu Cúc Hà Nội và Sài Gòn sử dụng đa dạng các loại túi độn nâng ngực phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng.

Các nghiên cứu cho thấy túi gel silicone không gây ra các bệnh ung thư vú, vấn đề sinh sản, sức khỏe, mà khá an toàn, có khả năng tương thích tốt với cơ thể người.

Là một trong những địa chỉ thẩm mỹ uy tín, Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc đang cung cấp dịch vụ nâng ngực nội soi sử dụng túi độn chất lượng cao. Việc chứng thực chất lượng túi độn rất quan trọng, giúp đảm bảo tính an toàn, hiệu quả cho cả bác sĩ và khách hàng thực hiện.

Thực hiện tại phòng phẫu thuật hiện đại vô trùng, an toàn là yếu tố được đảm bảo trong nâng ngực bởi Thu Cúc.

Ngoài ra, Bệnh viện Thu Cúc còn có đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao, kinh nghiệm thực tiễn dày dạn, gu thẩm mỹ tinh tế. Do đó, ngoài việc trực tiếp tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ cũng sẽ đưa ra những tư vấn chính xác cho khách hàng trong việc lựa chọn túi độn ngực. Toàn bộ quy trình nâng ngực diễn ra theo đúng trình tự khoa học, an toàn trong phòng phẫu thuật vô khuẩn một chiều hiện đại với đầy đủ mọi trang thiết bị. Tại chi nhánh Thu Cúc Sài Gòn, nâng ngực nội soi cũng sẽ được thực hiện tại mô hình Bệnh viện hiện đại.

Kỹ thuật nâng ngực nội soi cho phép khả năng bóc tách dễ dàng, điểm rạch nhỏ gọn, thẩm mỹ nên không lộ sẹo sau phẫu thuật. Với một chế độ miễn phí nghỉ dưỡng, chi phí cạnh tranh, nâng ngực nội soi tại Thu Cúc sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng một căng đầy, gợi cảm.

