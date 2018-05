Sử dụng mỹ phẩm đúng cách

Tuy nhiên, có một thực tế là đa số chị em đều rất thành thạo khi dùng mỹ phẩm để trang điểm song lại rất mù mờ trong việc lựa chọn một loại mỹ phẩm phù hợp cho mình.

Nhiều người cho rằng, thương hiệu mỹ phẩm là tiêu chí hàng đầu vì sử dụng mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng thế giới không chỉ thể hiện đẳng cấp người dùng mà còn được đảm bảo độ an toàn cao. Cách suy nghĩ này chỉ đúng một phần vì theo lý giải của các chuyên gia, mỹ phẩm đắt tiền không phải ai cũng có thể dùng, điều quan trọng là dòng sản phẩm ấy có phù hợp với người sử dụng và mang lại vẻ đẹp như họ mong muốn hay không.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, phần lớn phụ nữ Việt Nam sở hữu làn da hỗn hợp khó tính. Loại da này dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bên ngoài nên bản thân cần dành thời gian để chăm sóc chúng thật đúng cách. Da hỗn hợp là kiểu da phức tạp khi vùng trán, mũi và cằm rất nhờn mà hai bên má, xương quai hàm lại rất khô. Vì vậy, bạn dễ bị nổi mụn cám, mụn đầu đen hay lỗ chân lông lớn ở những vùng da nhờn. Do đó, những loại mỹ phẩm không chứa hương thơm, dầu hay các loại hóa chất tác động mạnh đều được khuyến khích để sử dụng cho da hỗn hợp.

Còn với những ai muốn trị mụn, trắng da thì việc sử dụng mỹ phẩm sẽ dễ dàng hơn. Chẳng hạn với những bạn có làn da mụn thì mong muốn chung là sử dụng dòng sản phẩm nào để có thể trị hiệu quả các mụn nhọt, mụn trứng cá, làm se lỗ chân lông và quan trọng hơn cả là không để lại sẹo. Hoặc những bạn có làn da ngăm đen, cần sự hỗ trợ của mỹ phẩm để làn da trở lên trắng sáng thì lại muốn sử dụng sản phẩm nào có thể cải thiện màu da với tác dụng bảo vệ toàn diện cho người dùng.

Tuy nhiên, việc chăm sóc cho làn da nhạy cảm lại là vấn đề lo lắng hơn cả. Với da nhạy cảm, bạn cần phải biết cách chọn mỹ phẩm phù hợp vì sử dụng không đúng sản phẩm sẽ khiến da ửng đỏ, ngứa, sưng phù. Đây cũng là nguyên nhân chính làm da bị lão hóa. Để giúp da nhạy cảm chọn được loại kem dưỡng phù hợp giúp chống lại quá trình lão hóa là điều không khó. Hiện trên thị trường có nhiều loại sản phẩm dành riêng cho da nhạy cảm, vì vậy bạn có thể dễ dàng chọn loại phù hợp cho làn da của mình.

Hiểu được những mong muốn trên của chị em, nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Đài Loan đã nhắm vào phân khúc mỹ phẩm trung cấp với việc thiết kế ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho làn da của phái đẹp mà lại có mức giá hợp lý. Tuy nhiên, để có thể tận mắt chứng kiến và sử dụng cũng như nhận tư vấn trực tiếp từ các thương hiệu này bạn hãy tới triển lãm Cosmobeauté Vietnam 2014 và tham quan khu gian hàng quốc gia Đài Loan.

Tại đây, bạn sẽ được tiếp xúc với loạt sản phẩm của Ever-Up Technology Co Ltd, Công ty Cellmax & Cellmedica, Công ty Asia Aiberia Natural Beauty Skin Care, Công ty Lee's Biotechniques Co.Ltd và sản phẩm của Công ty Growgene Biotech Inc.

Cosmobeauté là triển lãm quốc tế chuyên ngành làm đẹp, được tổ chức thường niên tại Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Nằm trong chuỗi sự kiện về ngành làm đẹp của Cosmobeauté, cuộc triển lãm này sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM.

Thông tin chi tiết về triển lãm Cosmobeauté Vietnam 2014 liên hệ: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS): Địa chỉ: 12A03, Lầu 12, Tòa nhà Cộng Hòa Plaza, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Tel: 08 38427755. Ext 13/14 Fax: 0839481188 Email: info@veas.com.vn.

Website: www.cosmobeautevietnam.com.

(Nguồn: VEAS)