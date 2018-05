Sự thật về nám da

Ánh nắng mặt trời chính là nguyên nhân khiến da bị nám

Đúng nhưng chưa đủ. Ở Việt Nam, con số phụ nữ mắc bệnh nám da được xếp vào loại cao. Tuy nhiên, không giống như suy nghĩ của hầu hết chị em về nguyên nhân của nám da là chỉ do tác động của các tia UV có trong ánh nắng mặt trời. Những lý do khiến da bạn bị nám đôi khi nằm ngoài dự đoán của bạn. Sự thực, ngoài tác động của tia tử ngoại có trong ánh nắng, các nguyên nhân chính khiến da bạn bị nám còn bắt nguồn từ: yếu tố nội tiết, mỹ phẩm, dược phẩm không an toàn, yếu tố tâm lý (lo âu, buồn rầu, mất ngủ, stress kéo dài…), môi trường…

Muốn hết nám chỉ cần thoa kem trị nám

Sai. Một phương pháp điều trị nám hiệu quả cần phải tác động vào cơ chế gây nám: một mặt phải kiểm soát và khống chế được các nguyên nhân gây nám bên trong, mặt khác phải ngăn ngừa và phòng chống nám từ những tác nhân bên ngoài. Vì vậy nếu chỉ thoa kem ngoài da thì đương nhiên là sẽ không có kết quả cao.

Hiện có nhiều phương pháp điều trị nám, tuy nhiên theo khuyến cáo, bạn nên điều trị bằng các công nghệ kỹ thuật cao có khả năng tác động 2 chiều: cả bên trong và bên ngoài cơ thể. Ngoài ra, bạn đừng quên đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành và thoa kem chống nắng khi ra ngoài để hạn chế tối đa tác động của các tia UV có trong ánh nắng mặt trời.

Phương pháp trị nám hiệu quả phải khống chể được cả nguyên nhân gây nám ở bên trong lẫn bên ngoài cơ thể

Đúng. Để việc điều trị nám có kết quả tốt cần phải trải qua các bước sau: loại nám trên bề mặt da; giải quyết triệt để nguyên nhân gây nám từ bên trong; tái tạo và phục hồi làn da mới, và duy trì kết quả trong một thời gian dài sau đó bằng chính chế độ chăm sóc và bảo vệ da của khách hàng.

Công nghệ "Trị nám an toàn".

Hiện công nghệ “Trị nám an toàn” của Trung tâm thẩm mỹ Belas Spa được đánh giá cao nhờ đáp ứng được các yêu cầu trên. Phương pháp này sẽ trải qua các công đoạn như sau:

Trị nám bên trong bằng công nghệ ánh sáng tiêu độc tố và trị liệu tinh thần

Dựa trên nguyên lý tác động vào các hạch bạch huyết trong cơ thể đế đào thải chất cặn bã và độc tố ra ngoài, phương pháp này sẽ dùng dải ánh sáng năng lượng cao với nhiều màu sắc khác nhau như: đỏ, vàng, xanh…để triệt tiêu tận gốc nguyên nhân gây nám từ bên trong. Công đoạn chiếu ánh sáng tiêu độc tố, hữu hiệu đối với các loại nám do chức năng gan và thận hoạt động yếu.

Bên cạnh đó, dải ánh sáng màu xanh hữu hiệu đối với những loại nám do căng thẳng, áp lực về mặt tinh thần. Màu sắc đặc biệt này với bước sóng phù hợp sẽ làm dịu thần kinh, giúp ngủ ngon và kiểm soát, khống chế việc hình thành chân nám từ bên trong.

Xử lý nám bên ngoài bằng dòng sản phẩm đặc trị

Dòng sản phẩm đặc trị Peterthomas Roth với các thành phần kojic acid, azelaic acid , vitamin C, AHA… sẽ loại bỏ các vết thâm nám trên bề mặt da và tái tạo tế bào da mới vừa hình thành. Ngoài các hoạt chất xóa mờ sắc tố nám, dòng sản phẩm này còn ngăn chặn sự hình thành tiền hắc sắc tố, nghĩa là phòng ngừa nám "từ trong trứng". Nhờ đó, tình trạng nám tái phát sẽ được trì hoãn lâu hơn. Tùy tình trạng nám của mỗi người, quy trình điều trị có thể trải qua 6-8 tuần, mỗi tuần điều trị 2 lần. Đây được xem là công nghệ đặc trị nám hiệu quả mà an toàn vì không gây lột tẩy hay đau rát như các phương pháp truyền thống.

Để ngăn ngừa và phòng chống nám, các chuyên gia thẩm mỹ khuyến khích bạn nên chăm sóc, nuôi dưỡng và tái tạo liên kết da bằng cách cung cấp oxy nguyên chất nồng độ 99% thông qua hệ thống máy Oxyjet Leo. Oxy nguyên chất sẽ kích thích quá trình sản sinh các tế bào da mới, đồng thời bổ sung độ ẩm và chất dinh dưỡng, khiến làn da nhanh chóng phục hồi và sẵn sàng đương đầu với những ánh nắng chói chang của mùa hè.

