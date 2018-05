Sửa mũi an toàn sau phẫu thuật

Phẫu thuật mũi đang được quan tâm nhiều hiện nay với một số công nghệ phổ biến như nâng mũi bằng silicon, nâng mũi bọc sụn, nâng mũi S-line… Tuy nhiên, giống như tất cả công nghệ làm đẹp nhờ dao kéo khác, những phương pháp tạo dáng mũi này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của khách hàng mà trường hợp của bạn là một ví dụ đáng tiếc.

Phẫu thuật để có mũi đẹp như các sao là ước mơ của nhiều chị em.

Đối với khách hàng gặp rủi ro sau phẫu thuật nâng mũi, việc can thiệp dao kéo để chỉnh sửa sẽ gây nên áp lực tâm lý đáng kể. Bởi vậy, những băn khoăn, lo lắng của bạn khi lựa chọn giải pháp sửa mũi an toàn là điều dễ hiểu. Một phương pháp mới thích hợp với trường hợp sửa mũi sau phẫu thuật lỗi như bạn là nâng mũi với mô sinh học Radies.

Đây là kỹ thuật không sử dụng dao kéo nên an toàn, giúp bạn có dáng mũi đẹp tự nhiên, mềm mại và không phải lo ngại về các rủi ro như trước. Ưu điểm vượt trội của công nghệ này là quy trình thực hiện rất nhanh chóng và hoàn toàn không phẫu thuật.

Quá trình thực hiện diễn ra nhanh chóng, đơn giản, không xâm lấn không bóc tách, không chảy máu, và không có bất cứ tác động nào đến các tổ chức bên trong mũi nên cực kỳ an toàn và không hề để lại sẹo. Chỉ sau 5 phút thực hiện, bạn sẽ có dáng mũi mới như ý và hơn nữa có thể ngay lập tức quay lại làm viêc mà không hề tốn thời gian nghỉ dưỡng.

Đầu tiên, các bác sĩ sẽ thăm khám, xác định những khiếm khuyết của mũi, sau đó định hình dáng mũi mới để lấy chính xác lượng Radies cần tiêm. Tiếp theo, tiến hành khử trùng và gây tê tại vùng mũi cần điều chỉnh, sau đó tiêm Radies để tạo dáng mũi mới. Nếu bạn sợ đau, các bác sĩ có thể pha thêm thuốc giảm đau với Radies để bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Vùng mũi nhọn và bóng đỏ sẽ được làm đầy và vuốt tròn với Radies, lượng Radies này sẽ bảo vệ đầu mũi và lớp sụn bên trong giúp mũi thon mềm mại và hết cảm giác rát buốt khi trời lạnh.

Mũi cao và thon gọn hơn hẳn sau khi nâng mũi với công nghệ Radies.

Ngoài ra, Radies còn được giới chuyên gia đánh giá cao về tính an toàn và thẩm mỹ. Thành phần cấu tạo của Radies chứa 30% Calcium Hydroxylapatite (CaHA)- một hợp chất được tìm thấy trong răng và xương nên tuyệt đối an toàn và dễ dàng thích ứng với cơ thể, thậm chí, bạn không cần thử phản ứng trước khi tiêm. Bên cạnh đó, độ đậm đặc và tính đàn hồi vượt trội so với các chất làm đầy khác như Acid Hyaluronic giúp cho Radies trở thành sản phẩm lý tưởng để xóa nếp nhăn và chỉnh hình vùng mặt. Sau khi tiêm Radies các bác sĩ sẽ dễ dàng tạo dáng và cố định mũi theo ý muốn. Bạn sẽ loại bỏ được nỗi lo mũi bị sưng tấy, bóng đỏ hay xô lệch như khi sử dụng các vật liệu độn nhân tạo.

Độ đậm đặc và đàn hồi của Radies mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao khi sử dụng.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cao khi sửa mũi, bạn nên đến trực tiếp thẩm mỹ viện để được các chuyên gia thăm khám và tư vấn thêm về phương pháp điều trị cụ thể.

