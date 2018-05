Sửa mũi bị bóng đỏ do lộ sóng sau phẫu thuật

Nhiều người than phiền sau phẫu thuật nâng mũi chỉ một thời gian ngắn, sóng mũi nhân tạo xuất hiện rõ trên khuôn mặt, đó là hiện tượng lộ sóng, bóng đỏ. Theo nghiên cứu mới nhất tại Hàn Quốc, tỷ lệ lộ sóng mũi sau nâng mũi trên 40%, thậm chí có người sửa mũi nhiều lần vẫn bị lộ sóng do da quá mỏng. Đây là nguyên nhân gặp nhiều nhất và cũng là lý do tại sao nhiều người phải phẫu thuật sửa mũi lại nhiều lần sau nâng mũi.

Nguyên nhân sóng mũi (sụn mũi) lộ sóng sau nâng mũi là do: Đặt sóng mũi nhân tạo quá cứng; nâng mũi quá cao; da mũi quá mỏng; không kết hợp sụn tự thân; đặc sụn mũi không đúng lớp, thường đặt sát màng xương.

Hình ảnh nâng mũi Hàn Quốc kết hợp sụn tự thân bọc đầu mũi. Đầu mũi dài và tròn sẽ giúp mũi đẹp tự nhiên.

Để xử lý mũi bị bóng đỏ do lộ sóng, cách đơn giản là rút sóng mũi sau ba tháng sẽ phẫu thuật sửa mũi lại hoặc có thể ghép sụn tự thân để giải quyết hiện tượng bóng đỏ, lộ sóng. Nếu mũi quá ngắn thì kết hợp dùng sụn vách ngăn để kéo dài đầu mũi. Trong trường hợp này, đầu mũi phải kết hợp sụn vách ngăn hoặc sụn tai để tránh hiện tượng bóng đỏ sau này.

Nâng mũi phải đúng vật liệu sụn mềm Hàn Quốc, cách tốt nhất là bọc sụn tự thân vào đầu mũi, tránh trường hợp mũi bóng đỏ khiến việc sửa lại đôi khi không hiệu quả vì da quá mỏng, và có trường hợp sữa mũi nhiều lần vẫn không cải thiện nhiều hiện tượng lộ sóng. Để biết thêm về nâng mũi bọc sụn, khách hàng xem thêm tại đây.

