Sửa ngực đẹp đón xuân giá ưu đãi

Sự ra đời của công nghệ nâng ngực nội soi, giúp hàng triệu phụ nữ trên thế giới không còn khó khăn trong việc cải thiện số đo vòng một bằng các biện pháp thông thường. Chỉ sau một lần thực hiện, các Eva đã tự tin sở hữu bộ ngực căng tròn, tự nhiên lâu dài. Tuy nhiên, để đạt được kết quả như mong muốn, chị em cần lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín.

Vòng một nóng bỏng đón xuân với giá ưu đãi tại Bệnh viện Thu Cúc.

Tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc là một trong những cơ sở có thế mạnh về nâng ngực nội soi. Trong tháng giáp Tết, số lượng khách hàng đăng ký thực hiện nâng ngực nội soi tại Bệnh viện Thu Cúc tăng mạnh. Bên cạnh nhu cầu làm đẹp đón xuân của chị em, thì Thu Cúc còn có chương trình ưu đãi tới 20% cho khách hàng thực hiện nâng ngực nội soi. Theo đó, chỉ từ 48 triệu đồng, các Eva đã có được vòng một như ý, với chất lượng và độ an toàn được bảo đảm trong và sau quá trình làm đẹp.

Quanh năm bận rộn, chị Ngọc Vân (Cầu Giấy, Hà Nội) vội sắp xếp công việc để chuẩn bị tân trang vòng một. Chị đăng ký thực hiện nâng ngực đúng lúc đang diễn ra ưu đãi. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, đem đến cho chị vòng một như ý, quá trình hồi phục cũng nhanh chóng nên không làm ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hay công việc cuối năm của chị. Chị chia sẻ:“Vậy là từ Tết này, mình đã thoải mái diện váy áo bó sát mà không phải dùng đến nhiều lớp áo độn ngực khó chịu như mọi năm”.

Chương trình ưu đãi nâng ngực 20% tại Thu Cúc nhận được nhiều sự ủng hộ của khách hàng.

Trong khi đó, với Quỳnh Hoa (Ba Đình, Hà Nội), việc chi ra một khoản tiền lớn để cải thiện vòng một trước Tết là chuyện cần phải cân nhắc. Khi biết có chương trình ưu đãi, chị đã tới tư vấn miễn phí và đặt lịch thực hiện. So với mức giá ban đầu, chị Hoa vừa có thể cải thiện vòng ngực, lại vừa tiết kiệm được một khoản tiền dành cho việc sắm sửa đón Tết. Tái khám sau một tuần nghỉ dưỡng, khuôn ngực chị Hoa đã dần vào phom ổn định. Chị cho biết: “Từ lâu, mình đã ao ước được nâng ngực tại Bệnh viện Thu Cúc. Nhờ chương trình ưu đãi lớn này, mình mới có điều kiện để sở hữu vòng một như ý với mức giá phải chăng”.

Nâng ngực tại Thu Cúc, khách hàng có thể an tâm trải nghiệm và chờ đón hiệu quả như ý.

Gắn bó với hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước gần 20 năm nay, Bệnh viện Thu Cúc không chỉ tập trung đẩy mạnh yếu tố chất lượng, mà còn luôn nỗ lực đem đến cho chị em những cơ hội làm đẹp hiệu quả, an toàn, cùng mức giá thành cạnh tranh, hấp dẫn. Đối với nâng ngực nội soi - một dịch vụ mang tính chất thế mạnh của Thu Cúc, khách hàng có thể an tâm vào tay nghề bác sĩ và quy trình thực hiện an toàn. Đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ của bệnh viện được đào tạo bài bản, chuyên sâu tại Mỹ, Hàn Quốc… có gu thẩm mỹ tinh tế và luôn tận tâm với mọi khách hàng.

Bên cạnh đó, Thu Cúc còn là một trong số ít cơ sở đầu tư hệ thống phòng phẫu thuật vô khuẩn một chiều hiện đại, gồm đầy đủ dàn máy móc, thiết bị nhập khẩu chính hãng, đảm bảo phục vụ tối ưu cho quy trình nâng ngực theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đồng thời, việc sử dụng các loại túi độn đa dạng về hình dáng, kích thước, chất liệu thân thiện được kiểm định bởi FDA, cũng giúp nâng cao hiệu quả và độ an toàn trong và sau nâng ngực.

Với những thế mạnh trên, Bệnh viện Thu Cúc đã được Sở Y tế Hà Nội cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ và là đối tác chuyên môn lớn của Tập đoàn thẩm mỹ V-Plastic Hàn Quốc. Chương trình ưu đãi tới 20% mọi dịch vụ, gồm cả nâng ngực nội soi được áp dụng từ nay đến ngày 8/2. Bảng giá ưu đãi xem thêm tại đây hoặc đặt lịch thực hiện để nhận ưu đãi qua số Hotline 0964.080.999 hoặc tổng đài : 1900.5588.96.

Liên hệ: Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc - Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hotline: 0964.080.999 – 1900558896.

Email: tuvan@thucuchospital.vn.

Website: thammythucuc.vn

