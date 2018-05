Sữa ong chúa làm đẹp da và chống lão hóa

Từ xưa, con người đã tìm kiếm nhiều tinh chất quý hiếm từ thiên nhiên để tạo ra những phương thuốc duy trì vẻ đẹp, nét thanh xuân. Một trong những tinh chất quý đó chính là sữa ong chúa. Sữa ong chúa được coi như là một sản phẩm mang lại sức khỏe và vẻ đẹp cho con người.

Sữa ong chúa là dịch sánh màu trắng sữa, được tiết ra từ tuyến nước bọt của ong thợ, nuôi ấu trùng ong trở thành ong chúa. Đối với phụ nữ, sữa ong chúa có khả năng làm mịn màng, tươi mát làn da vì có tới 20 axit amin tự do và nhiều hàm lượng sinh tố quan trọng như: B1, B2, Niacin, B5 (axid Pantothenic), B6, B7 (Biotin), B9 (axit Folic), B12, Inositol và Cholin. Đặc biệt, sữa ong chúa có nhiều vitamin A, C, D và E rất cần cho làn da, cùng nhiều khoáng chất như canxi, đồng, chất sắt, kẽm, photpho, kali, silic, lưu huỳnh...

Herbacoy Mỹ đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Melissa được chiết xuất 100% từ sữa ong chúa nguyên chất. Sản phẩm đã có mặt tại Việt Nam.

Viên nang mềm Melissa có chứa nhiều các enzym hoạt tính, vitamin E, C, Taurin, b-catoren, các nguyên tố vi lượng Se và NO có tác dụng điều tiết hai chiều đối với hệ thống nội tiết, làm cho tế bào ở lớp da bề mặt được thay mới. Bên cạnh đó, viên nang mềm Melissa ức chế hoạt tính của Tyrosine, làm mờ các hắc tố lắng đọng trên bề mặt da và đồng thời thành phần flavonoid trong sữa ong chúa có tác dụng chống oxy hoá mạnh, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do ở trong da, có thể loại bỏ các đốm nâu, đồng thời làm chậm quá trình lão hoá.

Sữa ong chúa Melissa còn có tác dụng hạn chế mụn trứng cá hiệu quả nhờ các thành phần kháng sinh thiên nhiên bào chế chọn lọc. Ngoài ra, tinh chất sữa ong chúa Melissa còn có nhiều công dụng khác như: giúp cải thiện miễn dịch, cải thiện chức năng gan, thư giãn và chống lão hóa toàn cơ thể.

Melissa nuôi dưỡng da từ bên trong với các dưỡng chất, vì vậy nếu bạn dùng kéo dài 1-3 tháng, ngày uống hai viên, có thể cải thiện tình trạng nám da, trứng cá và lão hoá da, đồng thời cơ thể sẽ khỏe mạnh, yêu đời hơn với một làn da khỏe, mịn màng không tì vết.

