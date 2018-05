Tác dụng chống lão hóa da của Isoflavones đậu nành

Da phụ nữ có mịn màng hay không nhờ vào nội tiết tố estrogen và nội tiết tố này sẽ giảm dần rồi biến mất khi độ tuổi tăng lên. Sự giảm estrogen sẽ làm phát triển nếp nhăn, da giảm tính đàn hồi, các cơ mặt, cơ cổ và toàn cơ thể chảy xệ.

Isoflavones đậu nành giúp da phụ nữ đẹp hơn mà không cần tốn tiền đi Spa

Đậu nành tác dụng chống lão hóa là do chứa Isoflavones. Isoflavones là hợp chất giống estrogen yếu, giúp làm chậm quá trình lão hóa buồng trứng, loại bỏ các gốc tự do và các vết nám, giúp bổ sung nội tiết tố, cung cấp và cân bằng hàm lượng estrogen giảm sút trong cơ thể, làm cho da thêm săn chắc, đặc biệt ngăn chặn quá trình lão hoá da hiệu quả.

Bên cạnh đó, khi da bị lão hoá, lớp da sẽ trở nên mỏng hơn và kém đàn hồi hơn, là kết quả của sự giảm sản sinh collagen và elastin. Isoflavones đậu nành giúp tăng tính đàn hồi lớp collagen, giữ độ ẩm và kéo dài tuổi thọ cho tế bào da.

Isoflavones đậu nành giúp chị em có làn da đẹp và ngăn ngừa lão hóa da sớm

Như thế, việc sử dụng Isoflavones đậu nành giúp cân bằng lượng estrogen cho cơ thể và bảo vệ lớp collagen của da, chính là chìa khóa cho việc giữ gìn làn da tươi trẻ, duy trì nét thanh xuân và sức khỏe cho phụ nữ.

Isoflavones là một hoạt chất được chiết xuất từ đậu nành, được xem là estrogen thiên nhiên, giúp giữ lượng nước trong cơ thể và mỡ ở mức ổn định do đó giữ được dáng hình mềm mại, nữ tính. Isoflavones đậu nành còn làm tăng đồng hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh, săn chắc, làm đẹp da thật tự nhiên.

Isoflavones đậu nành chống oxy hóa mạnh nhất

Sự ô nhiễm, lối sống nhiều stress và suy nhược của chúng ta ngày nay sẽ sản sinh các chất gốc tự do và làm tổn hại các tế bào của cơ thể và khoa học đã chứng minh rằng một hệ thống các chất chống oxy hoá thì có hiệu quả hơn trong việc chiến đấu chống những phân tử gây hại này.

Một nghiên cứu của Trường Y Mount Sinai New York 1997 cho thấy rằng genistein là Isoflavone chống oxy hoá mạnh nhất (tiếp theo là daidzein cũng là một thành phần Isoflavones). Theo đó, genistein sẽ giúp ức chế một số bước trong quá trình khởi phát và tạo thành mảng xơ vữa động mạch, đồng thời bảo vệ các tế bào bình thường khỏi bị hư hại bởi sự tấn công của các chất gây chứng ung thư da.

Nhiều nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng, do khả năng chống oxy hóa mạnh chất Isoflavone giúp ngăn ngừa các tổn thương ở tế bào do không khí ô nhiễm, ánh nắng mặt trời và quá trình lão hoá của cơ thể gây ra. Đó là lý do những người dùng nhiều sản phẩm từ đậu nành, làn da của họ rất trắng và hồng hào.

(Nguồn: Vinasoy)

