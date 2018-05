Tại sao cần bảo hành miễn phí sau triệt lông?

Về mặt nguyên tắc khoa học, công nghệ triệt lông vĩnh viễn E-light có thể đảm bảo được hiệu quả vĩnh viễn sau triệt lông. Công nghệ này là sự kết hợp giữa công nghệ IPL hay còn gọi là tẩy lông bằng ánh sáng xung cường độ cao (Intense Pulsed Light) và sóng RF sẽ hấp thụ melanin trong ống lông, dẫn truyền năng lượng từ bề mặt da tới tận cùng nang lông và triệt tiêu sợi lông ngay từ lớp mầm nhú. Ánh sáng E-Light đi sâu và nằm trong da khoảng 3 tuần sẽ triệt tiêu nguồn dinh dưỡng đến từng sợi lông, làm cho lông yếu dần và rụng một cách tự nhiên cũng như ngăn cản sợi lông mọc trở lại.

Khách hàng luôn yên tâm về hiệu quả với cam kết bảo hành miễn phí 5 năm

Tuy nhiên, vấn đề lông mọc trở lại hay rậm lông, lại phụ thuộc vào sự thay đổi nội tiết tố và mất cân bằng hormone trong cơ thể. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều lý do gây mất cân bằng hornmone hoặc thay đổi nội tiết tố ở nữ giới như: sinh con, do tác động môi trường, do thuốc điều trị có tác dụng làm thay đổi nội tiết tố... Hơn nữa, mức độ lông mọc trở lại nhanh hay chậm, nhiều hay ít còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Có người sau 3 đến 5 năm triệt lông hoặc sau 5 đến 10 năm lông có thể mọc trở lại với số lượng khoảng 10 đến 20%, có người hầu như không mọc trở lại. Chính vì vậy, để yên tâm về kết quả đạt được sau triệt lông được đảm bảo trong thời gian xứng đáng với giá tiền bỏ ra, các chuyên gia khuyên bạn nên lựa chọn những địa chỉ mà dịch vụ triệt lông vĩnh viễn được bảo hành.

Dịch vụ triệt lông vĩnh viễn làm trắng da công nghệ E-light cam kết bảo hành miễn phí 5 năm sau trị liệu, không kể bất cứ lý do gì khiến lông mọc trở lại, bạn đều được trị liệu miễn phí với số lần không giới hạn.

Ngoài sự tin tưởng về công nghệ và chế độ bảo hành ưu đãi, công nghệ triệt lông làm trắng da E-light còn đem đến cho khách hàng những tác dụng kép ngoài mong đợi.

Triệt lông vĩnh viễn công nghệ E-light.

Hệ thống làm lạnh tự động kết hợp với chế độ dưỡng ẩm có trong công nghệ này giúp cho làn da không bị khô. Đồng thời IPL và RF còn tạo ra hai loại nguồn nhiệt có tác dụng tăng nhiệt độ toàn diện cho tầng da giữa, kích thích hoạt tính của tổ chức tầng da giữa nhiệt mô da để kích thích hoạt động của các tế bào da, tạo ra các phản ứng chống viêm da, kích thích tái tạo collagen, cải thiện tuần hoàn máu. Nhờ đó giúp giảm các nếp nhăn sâu và một số tổn thương mạch máu trên da do waxing gây ra.

Đặc biệt, bước dưỡng da cuối mỗi buổi trị liệu bằng mặt nạ tảo biển cân bằng độ ẩm sẽ làn da trở nên mịn màng, sáng đẹp, vết thâm và tình trạng viêm lỗ chân lông được cải thiện rõ rệt. Sau một liệu trình 6 buổi, (một buổi mỗi tháng) làn da không những sạch lông mà còn được trẻ hóa và trắng mịn lên.

