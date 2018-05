Tại sao triệt lông vĩnh viễn phải làm nhiều lần?

Trả lời:

Một sợi lông luôn trải qua 3 giai đoạn phát triển bao gồm: Anagen (giai đoạn mầm nhú), Catagen (giai đoạn trưởng thành), Telogen (giai đoạn rụng). Anagen được coi là giai đoạn để tẩy lông hiệu quả nhất vì lông đang ở giai đoạn mầm nhú. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, trên cơ thể, trong cùng 1 thời điểm chỉ có khoảng 1/3 lượng lông đang trong giai đoạn mầm nhú. Chu kỳ sống của sợi lông ở giai đoạn này trên từng vùng cơ thể cũng khác nhau: vùng bikini 40-70 tuần, vùng cánh tay 7-10 tuần, vùng chân 40-45 tuần, vùng mép 20-22 tuần. Mặt khác, phân bố sợi lông ở giai đoạn Anagen trên các cùng cơ thể cũng không giống nhau: 30-50% ở vùng má, 65% ở vùng mép, 70% vùng cằm, 30% vùng nách. Chính vì sự phức tạp trong quá trình phát triển của sợi lông nên với chỉ 1 lần điều trị thì không thể xử lý hết tất cả sợi lông trên cơ thể được. Một lịch trình điều trị hoàn hảo phải cần trung bình 8-10 lần.

Phương pháp triệt lông phổ biến hiện nay là công nghệ NewIPL. Với

khả năng tự động điều chỉnh nguồn năng lượng phù hợp với từng vùng lông cần điều trị nên phương pháp này rất an toàn, không gây nóng rát hay đau đớn và rút ngắn được thời gian điều trị. Khách hàng sẽ tiết kiệm được gần 2/3 thời gian điều trị so với các phương pháp tẩy lông khác, đồng thời những vấn đề như viêm nang lông, lông mọc ngược vào trong, lỗ chân lông to, xù xì, thâm đen đều được cải thiện rõ rệt ngay sau những lần chiếu đầu tiên.

Thông tin được tư vấn bởi:

Trung tâm thẩm mỹ Belas Spa

- - 438 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp.HCM. Tel: 08 73005638/ 73005639

- - 235 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp.HCM. Tel: 08 54495638/ 54495639

Hotline: 1900571239

Email: info@belasspa.com

Website: www.belasspa.com



Gửi câu hỏi tư vấn về làm đẹp tại suckhoe@vnexpress.net