Tái tạo da, trị liệu lỗ chân lông to và vết thâm

Hiện nay, do môi trường ô nhiễm, nắng nóng, bụi bẩn hay do các tác động của mỹ phẩm... gây tình trang mụn, da sần, thâm nám, tàn nhang, sẹo do mụn để lại, khiến bạn lo lắng về làn da và tìm các phương pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề trên.

Trị liệu Skin renewal nhờ vào sự kết hợp giữa máy ánh sáng Bio light (Italy), Oxy tươi 99% (máy Super oxygen - USA) và các Oligopeptide (CG-EGF, CG-bFGF, CG-TGF-B3...) giúp tái cấu trúc da một cách mạnh mẽ, mang lại cho các bạn nữ một làn da trắng hồng và mịn màng.

Bước 2: Bơm Oxy tinh khiết với máy Super oxygen.

Bio light là công nghệ điều biến quang, dựa trên cơ sở ánh sáng không nhiệt (Led) đang được áp dụng phổ biến không chỉ trong lĩnh vực y khoa, mà còn đặc biệt hiệu quả trong lĩnh vực làm đẹp. Ứng dụng vai trò quan trọng và cần thiết của ánh sáng mặt trời đối với toàn bộ chu trình hoạt động của cơ thể con người, các nhà khoa học Italy đã phát minh ra máy Bio light, sử dụng ánh sáng sinh học Led.

Ánh sáng Led kích thích tế bào trong quá trình sinh hóa, tương tự như sự quang hợp, trao đồi năng lượng của cây xanh, tăng mức phát triển tế bào cơ thể lên đến 5 lần, giúp tế bào điều chỉnh và tự phục hồi một số các vấn đề tổn thương da sau mụn: thâm, lỗ chân lông to, điều tiết sự hoạt động của tuyến dầu và kích thích sự bài tiết tự nhiên của da.

Oxy tươi 99% được cung cấp bởi máy Super oxygen của USA. Lượng oxy tinh khiết này kết hợp với các Oligopeptide (là những thành phần giúp kích thích phát triễn tế bào) được đưa sâu vào da bởi áp lực bơm, nén của máy Super oxygen giúp làm lành những tổn thương sâu bên trong da, kích thích tăng sinh collagen, phục hồi những vùng da thâm, sạm do mụn, trái rạ... Lỗ chân lông sẽ thu nhỏ lại sau khi được oxy tinh khiết và thanh lọc hoàn toàn các tạp chất, bã nhờn, ổ nhiễm khuẩn.

Trước và sau khi điều trị lỗ chân lông.

Máy điều trị công nghệ cao là yếu tố quan trọng để đem đến hiệu quả cao cho da bạn. Tuy nhiên, sự thiết kế dịch vụ và phối hợp sản phẩm phù hợp để đem đến hiệu quả cao nhất cho mỗi trị liệu, thì mỗi khách hàng vẫn là yếu tố quyết định. Vì thế, trước khi điều trị, trung tâm sẽ soi da bạn qua máy phân tích da 3D, tham khảo môi trường làm việc và sức khoẻ của bạn trước khi thiết kế liệu trình cho da bạn, nhằm mang lại hiệu qủa tối ưu nhất.

Tư vấn bởi Collagens Beauty Center:

50 Bis Nguyễn Bỉnh khiêm, phường Đa kao, quận 1, TP HCM

Tel: (08) 39104883 - 39104885, hotline: (08) 39118659 - 0937817479

Website: http://www.collagenscenter.com/

(Nguồn: Collagens Beauty Center)