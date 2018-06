Tái tạo làn da đẹp chỉ sau 30 phút

Nhắc đến tuổi thanh xuân, mọi người thường nghĩ đến quãng đời tuổi trẻ, đầy tươi mới và tràn trề sức sống. Làn da cũng vậy, cũng có một thời tươi tắn, mượt sáng như thế. Nhưng theo quy luật thời gian, làn da dần mất đi vẻ đẹp. Quá trình lão hóa cơ thể làm cho da mất nước, mất độ ẩm, giảm độ đàn hồi, mất kết cấu collagen nâng đỡ... Sự tấn công của khói bụi bẩn, các độc tố từ môi trường, ánh nắng mặt trời cũng khiến da ngày càng xấu đi. Nhiều người trở nên tự ti trước tấm gương soi vì làn da sạm màu, tàn nhang, những nếp nhăn, lỗ chân lông to…

Làn da dần đánh mất đi vẻ đẹp tươi trong khi nhiều yếu tố nội và ngoại sinh tác động mạnh mẽ lên da mỗi ngày.

Về bản chất sinh học, những vấn đề da gặp phải kể trên khác nhau cả về biểu hiện hình thức, lẫn cấu trúc nội sinh. Sắc tố da, cấu trúc da và lỗ chân lông trước nay khi gặp vấn đề “xuống cấp” thì cần điều trị theo những nguyên lý riêng, nhưng với công nghệ tân tiến 3S Plus lại có khả năng điều trị cùng lúc cả 3 nhóm vấn đề trên trong một lần. Sự kết hợp thông minh của nhiệt lượng, năng lượng ánh sáng hồng ngoại IR và sóng tần số radio lưỡng cực Bi-Polar RF sẽ lần lượt “thay mới” làn da qua 3 bước điều trị như sau.

Bước điều trị về sắc tố da

Ở một nước nhiệt đới và ánh nắng nhiều như Việt Nam thì quá trình sản xuất melanin trong da rất dễ rối loạn, gây thừa thải, làm sắc da tối sạm hẳn đi và không đều màu. Melanin sản xuất nhiều khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, điều này còn làm xuất hiện tình trạng nám, tàn nhang, đốm nâu và thường có khuynh hướng nặng nề hơn theo thời gian. Khi tiến hành điều trị bằng 3S Plus, trước tiên đầu máy sẽ phát ra bước sóng ánh sáng với tần số phù hợp theo từng làn da, tự động phân tích sắc tố da để phát ra đủ năng lượng, giúp triệt tiêu nhẹ nhàng những vùng sắc tố sẫm màu trên bề mặt da như các vết nám nông, tàn nhang, đồi mồi, đốm nâu, các mạch máu nhỏ trên da... Đồng thời năng lượng sóng ánh sáng cũng cải thiện mức độ tập trung melanin, làm đều màu da, sáng da rõ rệt.

Bước se khít lỗ chân lông

Việc da liên tục ngập ngụa trong bụi bẩn, tế bào sừng chết, dầu nhờn hoặc các lớp mỹ phẩm đã khiến cho các lỗ chân lông bí bách và ngày càng giãn nở to ra. Điều này làm cho bề mặt da bị rỗ li ti, kém mịn màng trông như vỏ cam và còn dễ hình thành mụn trứng cá… Ánh sáng hồng ngoại và sóng RF lưỡng cực sẽ cải thiện tình trạng này bằng cách cung cấp một năng lượng hun nóng có kiểm soát vào sâu trong lớp bì, cộng với sự co thắt cuả hệ thống các bó sợi collagen sẽ làm thu nhỏ lại các chân lông, loại bỏ tế bào chết, làm da mịn màng đáng kể.

Công nghệ 3S Plus thích hợp với cả làn da nam giới lẫn nữ giới, hiệu quả với hầu hết các vấn đề da thường gặp phải nhờ nguyên lý.

Bước cải thiện nếp nhăn, chùng nhão và chảy xệ

Đây đều là những vấn đề nghiêm trọng do cấu trúc da quy định. Theo đó, collagen chiếm khoảng 70% cấu trúc da và được phân bổ chủ yếu ở lớp hạ bì, có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, tạo độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Sự suy giảm collagen dẫn đến hình thành vô số những nếp nhăn, da khô nẻ, chùng nhão đi và đặc biệt là làm chảy xệ cơ mặt, làm mất đi đường nét thon gọn của khuôn hàm mặt. Do đó, 3S Plus sẽ tăng cường tác động vào mạng lưới collagen bằng cách kết hợp sóng tần số RF và năng lượng Diode Laser (915nm), cung cấp và đẩy sâu nhiệt lượng ở dạng chùm tia cực nhỏ xuống tận lớp hạ bì (có thể đạt đến 3.5mm) để làm nóng mô đích. Tại đây dòng năng lượng tích hợp sẽ bao bọc quanh tế bào, kích thích hoạt động tái sinh và tăng sinh của các nguyên bào sợi, tái săn chắc cấu trúc da, giúp xóa mờ đi những nếp nhăn trên bề mặt, làm nâng cơ, săn gọn khuôn hàm V-line, nâng mí mắt đang bị sụp, đặc biệt là có thể xóa bọng mỡ dưới mắt, thon gọn nọng cằm...

Tú Vi có làn da đẹp hơn tuổi, nhờ vào những kinh nghiệm làm đẹp riêng, trong đó có 3S Plus “mới ra lò”.

Đó là 3 bước tái tạo toàn diện làn da cho 3 nhóm tình trạng chính chỉ trong một quy trình thực hiện, không phẫu thuật, không xâm lấn, không gây đau rát; cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Các bác sĩ tạiDencos Luxury cam kết hiệu quả xuất hiện rõ rệt tức thì ngay sau khi thực hiện cho khách hàng. Nhìn chung, toàn diện các vấn đề da lão hóa, da kém tươi sáng sẽ được giải quyết, giúp bạn “thay áo mới” cho làn da thu hút và trẻ trung hơn. Xem thêm tại đây.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)