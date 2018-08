Tái tạo tầng sinh môn để 'giữ lửa' hạnh phúc

Nhiều chị em khi đến phòng khám Sản phụ khoa chất lượng cao 36 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội đều mong muốn được các bác sĩ tư vấn cho phương pháp loại bỏ dứt điểm bệnh viêm nhiễm phụ khoa sau sinh.

Âm đạo giãn rộng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc “yêu” của các cặp vợ chồng.

Chị Minh Thanh (29 tuổi - Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi sinh con mặc dù đã chăm sóc cẩn thận nhưng phần tầng sinh môn bị rạch luôn rất khó chịu. Bệnh viêm phụ khoa bị tái phát hàng tháng. Lúc nào trong người cũng có cảm giác ngứa ngáy, ẩm ướt cả ngày. Sau lần sinh thứ 2, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi nhau tôi đều cảm thấy không còn hứng thú. Tình cảm vợ chồng cũng nguội lạnh hơn trước".

Chị Hoàng Thu Hằng (Minh Khai - Hà Nội) đến phòng khám trong tình trạng âm đạo giãn rộng nặng. Chị cho biết:“Sau khi sinh liền 3 cháu bằng phương pháp sinh thường. Âm đạo của tôi trở nên giãn rộng và thường xuyên bị viêm phụ khoa. Chuyện vợ chồng tôi cũng thường trốn tránh vì âm đạo quá xấu lại mắc bệnh”.

Theo bác sĩ Hà Thị Huệ - chuyên khoa Sản phụ của Phòng khám 36 Ngô Quyền, hiện nhiều người cũng có cùng nỗi tâm sự khó nói như 2 trường hợp trên. Theo thời gian, âm đạo của chị em dần trở nên lão hóa, đặc biệt, sau mỗi lần sinh nở, âm đạo lại bị giãn rộng, tầng sinh môn bị rạch, tuy có được khâu lại nhưng chắc chắn không được thẩm mỹ như ban đầu. Môi lớn, môi nhỏ sẫm màu và phì đại mất thẩm mỹ. Điều này khiến chị em phải đối mặt với các nguy cơ như: viêm nhiễm phụ khoa, giảm thậm chí mất cảm giác khi quan hệ, dần dần tự ti với bạn đời… từ đó dẫn đến sức khỏe giảm sút, tình cảm vợ chồng xa cách, một trong những nguyên nhân gây đổ vỡ trong hôn nhân".

Bác sĩ Hà Thị Huệ tư vấn phương pháp giúp chị em loại bỏ nỗi lo lắng về các bệnh phụ khoa.

Bác sĩ Huệ cho biết “Chúng tôi đã tư vấn và tiến hành thực hiện phương pháp tái tạo tầng sinh môn (thẩm mỹ tầng sinh môn) cho rất nhiều chị em khi rơi vào tình trạng này. Đây là phương pháp triệt để, khắc phục tình trạng âm đạo giãn rộng, tầng sinh môn rách. Sau thẩm mỹ, tình trạng viêm nhiễm phụ khoa do tạp khuẩn, mất cảm giác khi sinh hoạt vợ chồng mà chị em gặp phải sau sinh thường sẽ giảm hẳn".

Đây là một tiểu phẫu nhỏ, tuy nhiên lại đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận, thẩm mỹ và am hiểu về cơ quan sinh dục nữ. Bác sĩ sẽ tiến hành khâu lại tầng sinh môn, chỉnh lại môi nhỏ, thu hẹp lại thành âm đạo (nếu giãn rộng), tạo sự cọ xát khi giao hợp, cảm nhận được cơn co thắt của các cơ ở âm đạo, giúp chị em làm chủ các cơn co khi giao hợp và giảm được được các tác nhân gây bệnh phụ khoa do tạp khuẩn, nấm từ bên ngoài tấn công.

Bác sĩ sản phụ khoa Hà Thị Huệ khuyến cáo “Chị em nên đến các đơn vị y tế chuyên khoa sản thực hiện thủ thuận này để có kết quả tốt nhất, an toàn, giữ được cấu trúc tự nhiên của âm đạo, không giãn rộng trở lại. Các cơ sở không chuyên khoa có thể làm hỏng cấu trúc của âm đạo nhiều khiến nhiều người không giao hợp được bình thường. Vì vậy, chị em cần lưu ý và cân nhắc khi lựa chọn đơn vị thực hiện".

