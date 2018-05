Tạm biệt vòng eo 'bánh mì' sau một tuần

Vòng eo là một trong 3 yếu tố quyết định sự quyến rũ của vóc dáng người phụ nữ. Vì nhiều lý do, có người may mắn sở hữu vòng eo thanh mảnh thì cũng có người không may phải chịu đựng sự nặng nề của vòng hai quá khổ. Để giảm mỡ và thu gọn vòng eo, những phương pháp thông thường như ăn kiêng, luyện tập thể thao, uống thuốc thường tốn kém nhiều thời gian, công sức mà lại không có hiệu quả cao, thậm chí có thể để lại nhiều hậu quả khó lường về sức khỏe. Bên cạnh đó, một phương pháp giảm cân truyền thống cũng được nhiều người áp dụng đó là phẫu thuật hút mỡ. Tuy nhiên, với những tác động dao kéo nguy hiểm, đau đớn kéo dài và có nguy cơ bội nhiễm cao, phương pháp giảm mỡ này cũng dần không còn được ưa chuộng.

Cavi-Deluxe dùng sóng siêu âm kép để hóa lỏng mỡ nên không gây đau.

Công nghệ hút mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe ra đời giúp chị em có thể cải thiện vòng eo "bánh mì" nhanh chóng, an toàn. Công nghệ này có thể giúp bạn giảm 20cm vòng 2 chỉ sau 7 ngày. Thậm chí với những chiếc bụng quá khổ, mỡ thừa nhiều thì sau một lần trị liệu Cavi-Deluxe có thể giảm tới 30cm. Cavi-Deluxe được nâng cấp từ thế hệ Cavi-Lipo đi trước. Phương pháp này sử dụng bước sóng ultrasound cavitation tần số kép 25KHz có tác động bắn vỡ màng tế bào mỡ, ngay cả tế bào mỡ ở tầng sâu, ở những vùng chảy xệ nặng như bụng, eo, đùi, bắp tay…cũng được hóa lỏng một cách nhẹ nhàng để loại bỏ ra ngoài cơ thể.

Ngoài ra, nhiệt lượng sinh ra dựa trên tác động sâu của bước sóng RF có tác dụng hàn gắn, tăng sinh cấu trúc collagen và elestin giúp loại bỏ làn da chảy xệ, nhăn nheo mà không cần tới tác động của phẫu thuật.

Eo "bánh mì" đã biến mất và thay vào đó là vòng eo "con kiến".

Ưu điểm của Cavi-Deluxe:

Phương pháp cho hiệu quả ngay và không cần thời gian nằm nghỉ. Sau khoảng một tuần, bạn sẽ thấy rõ được sự biến mất của vòng eo "bánh mì".

Cavi-Deluxe đánh tan 95% mỡ thừa và không cho chúng cơ hội tích tụ trở lại.

Không phẫu thuật, an toàn, nhẹ nhàng, không đau đớn, không biến chứng, không để lại sẹo, không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Vùng da sau điều trị săn chắc, mềm mại, không gồ ghề, méo mó thành bụng.

Khắc phục hiệu quả tình trạng chảy xệ nặng và cải thiện 80% tình trạng rạn da ở cả vùng bụng và đùi, thích hợp và an toàn cho phụ nữ sau sinh ngoài 8 tuần.

Giảm lượng mỡ và đường trong máu, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, nâng cao sức khỏe toàn diện cho người phụ nữ.

Giảm đến 20cm vòng 2 là điều có thể với Cavi-Deluxe.

Cùng với những tác động sâu của công nghệ giảm mỡ Cavi-Deluxe, bạn có thể sở hữu vòng eo thon thả, gọn gàng. gợi cảm và trẻ trung. Để biết thêm chi tiết, xem thêm tại đây.

Nhân dịp sinh nhật đồng thời để tri ân khách hàng, Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury tổ chức chương trình khuyến mãi giảm giá đến 50% đến hết ngày 31/8. Chi tiết xem thêm tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836.

- 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 38388836 - 08 66527999. - 227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 3554855 - 0982159258.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)