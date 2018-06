Tắm trắng có gây tác dụng phụ?

Trả lời:

Làn da sậm, tối màu có thể do di truyền hoặc do tác động của các yếu tố như: ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường, trầm cảm, stress… Nguyên lý cơ bản quyết định sắc da tối màu là do sắc tố melanin được sản sinh nhiều và hoạt động mạnh quá mức so với thông thường. Do vậy, cơ chế của việc làm trắng da chính là sử dụng các biện pháp làm giảm hoặc ngăn chặn sự sản sinh sắc tố melamin.

Phương pháp tắm trắng bằng hóa chất mang có tắc dụng ngay lập tức nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương cho da và sức khỏe. Hydroquinone (HQ) là thành phần có nhiều trong thuốc tắm trắng, khi được bôi ngoài da chúng có khả năng ức chế sự hình thành melanin, khả năng oxy hóa rất mạnh, từ đó làm trắng da. Tuy nhiên, HQ đồng thời cũng có thể gây đột biến tế bào dẫn đến ung thư da, nhẹ hơn thì gây viêm da, loang lổ da, sạm da. Riêng thủy ngân có thể hấp thu rất nhanh và tốt qua da, từ đó gây độc nhanh vào máu, tác dụng phụ của nó là gây suy thận, suy gan, rối loạn tuần hoàn não, hệ tiêu hóa, mất trí nhớ… Corticoid thì gây teo da, nhiễm trùng da, nhiễm nấm da, nhiễm trùng huyết…

Các chuyên gia khuyên bạn nên làm trắng da toàn thân bằng các phương pháp an toàn như tắm trắng bằng cám gạo ngọc trai. Đây là phương pháp tắm trắng có nguồn gốc tự nhiên, không sử dụng hóa chất, không lột tẩy. Phương pháp này không “biến đen thành trắng” nhưng rất an toàn và duy trì hiệu quả trắng sáng lâu dài, không gây tác dụng phụ. Cám gạo có nhiều chất dinh dưỡng như: Protid, Lipid, Glucid, các Vitamin E, B1, B2, B6… và các khoáng chất như K, NA, Ca và Acid folic. Các chất này, giúp tẩy da chết triệt để và nhanh chóng, làm sạch lỗ chân lông, tạo điều kiện cho dưỡng chất thấm sâu để cung cấp dinh dưỡng cho da. Ngọc trai chứa nhiều canxi (81%), protein (15%), các chất vi lượng (đồng, kẽm, sắt..) và nhiều loại acid amin vừa nuôi dưỡng da từ tận gốc tế bào, làm da sáng mịn từ bên trong, đồng thời kiểm soát sắc tố da. Các tác dụng của tích cực của cám gạo và ngọc trai kết hợp với các thao tác massage chuyên nghiệp, sự hỗ trợ của tinh dầu, kem dưỡng giúp hiệu quả trắng sáng lâu bền và tuyệt đối an toàn. Bước cải tiến quan trọng là bổ sung tinh dầu dưỡng ẩm vào liệu trình tắm trắng giúp khắc phục tình trạng khô da thường thấy trong các phương pháp tắm trắng khác, duy trì độ ẩm thích hợp và tạo môi trường thuận lợi để các hoạt chất làm sáng thấm sâu vào trong da. Cuối buổi trị liệu, bạn được nằm trong máy ủ trắng với nhiệt độ lý tưởng làm giãn nở lỗ chân lông, da hấp thụ 100% dưỡng chất cần thiết và săn chắc hơn.

Bạn sẽ thấy hiệu quả trắng sáng ngay sau buổi trị liệu đầu tiên và đạt được làn da như mong muốn chỉ sau 5 lần sử dụng dịch vụ. Như vậy, một phương pháp tắm trắng an toàn và khoa học không chỉ không gây hại cho da mà còn dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong, trắng sáng và săn chắc hơn.

Thông tin được tư vấn bởi: Hệ thống Saigon’smile Spa.

-7C Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3944 9266 - 0935 796 786

- 22 Đình Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3936 6527 - 0933 446 764

- Tầng 1, tòa nhà P2. Ciputra, Hà Nội. Tel: (04) 2220 4928- 0934 534 622

- Tầng 1, tòa nhà E4, Ciputra, Hà Nội. Tel: (04) 3743 0087 - 0906 059 322

- 27 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM. Tel: (08) 3845 7494 - 0908 096 205

- 118 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 39251036 - 0978 511 366

Email: caring@saigonsmilespa.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/SaigonsmileSpa

Website: http://www.saigonsmilespa.com.vn/?tam-trang/

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net

HN02798