Tắm trắng từ sản phẩm thiên nhiên

Màu da của chúng ta được quy định bởi hắc sắc tố melanin, lượng melanin càng nhiều thì da càng sậm. Sắc da của người châu Á thường có màu ngả vàng, ngả nâu, và việc thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời (da sẽ sản sinh nhiều melanin), tia cực tím, khói bụi, mỹ phẩm... khiến cho da càng sạm màu. Do vậy, phụ nữ châu Á rất khó để sở hữu một làn da trắng hồng trong thời gian ngắn.

Theo khảo sát của Synovete, có đến 61% số người được hỏi cho rằng họ trông trẻ hơn nếu da trắng, 49 % lại nghĩ da trắng có thể giấu đi được các nếp nhăn của tuổi tác. 43 % nói da trắng làm họ quyến rũ hơn, 80 % da trắng lại khiến họ có thể lựa chọn mọi màu sắc yêu thích. Vì nhu cầu tắm trắng cao nên các sản phẩm tắm trắng da cũng đa dạng bấy nhiêu. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu khuyên bạn gái nên hướng đến việc sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, lành tính, không có thành phần lột tẩy, da được nuôi dưỡng tự nhiên từ bên trong, trắng dần ở những lần tắm tiếp theo và không nên sử dụng những sản phẩm tắm trắng trôi nổi không rõ nguồn gốc để rồi chuốc lấy những hậu quả không mong muốn như di ứng, mẩn đỏ, ung thư da, vàng lông…

Tắm trắng bằng thuốc bắc và sữa non đang là phương pháp được các bác sĩ da liễu khuyên dùng. Trong thuốc bắc và sữa non có nhiều vị thuốc quý kết hợp với các dưỡng chất quan trọng sẽ mang đến hiệu quả như: hạn chế sự phát triển của hắc sắc tố melanin, làm mờ vết thâm, rạn, sạm da do cháy nắng hoặc mụn để lại, kích thích sản sinh collagen, elastin giúp da săn chắc, đàn hồi, nuôi dưỡng da từ bên trong và tạo ra lớp áo ráp bảo vệ da từ bên ngoài khiến da sau khi tắm không bị đen trở lại.

Do phương pháp này 100% là sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên nên da sẽ không trắng sáng ngay sau một lần tắm như các phương pháp lột tẩy mà trắng lên từ sau 5-7 lần tắm. Nếu trong quá trình tắm, các bạn gái còn được kết hợp với máy hấp trắng Gentle Yag của Anh Quốc có tác dụng đẩy sâu tinh chất dưỡng trắng thẩm thấu xuống đáy hạ bì da, thúc đẩy gấp 10 lần quá trình tái tạo da khiến cho thời gian tắm trắng được rút ngắn.

