Tân trang vùng kín, làm hồng nhũ hoa không phẫu thuật

Các bộ phận trên cơ thể dần thay đổi theo thời gian, nhất là đối với người phụ nữ khi trải qua nhiều lần sinh nở, vùng kín thường bị ảnh hưởng nặng nề, khiến nhiều chị em mặc cảm, tự ti trong chuyện chăn gối.

Với những tác động đó, nhu cầu trẻ hóa vùng kín đang ngày càng phổ biến với nhiều phương pháp, liệu trình khác nhau. Trong đó, an toàn và đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như được giới y khoa đánh giá cao là công nghệ thu hẹp vùng kín Fotona. Công nghệ này đã được FDA chứng nhận an toàn.

Đây là công nghệ đặc thù, không cần may vá, không phẫu thuật và không xâm lấn mà chỉ cần thông qua năng lượng laser tác động trực tiếp đến các bó cơ có chức năng co giãn của thành âm đạo nhằm làm săn chắc, cải thiện ống âm đạo. Công nghệ giúp kích thích collagen niêm mạc phát triển nhằm làm co rút hai bên thành âm đạo từ sâu bên trong, làm săn chắc, thu nhỏ mô phần mềm từ trong ra ngoài. Toàn bộ cấu trúc tổng thể âm đạo sẽ được cải thiện rõ rệt. Đồng thời, năng lượng laser còn có chức năng làm trắng hồng môi lớn, môi bé, giảm thiểu các vết nhăn, cải thiện tình trạng khô rát âm đạo của phụ nữ, cũng như kiểm soát chức năng tiểu tiện ở một số phụ nữ lớn tuổi.

Ngoài ra, sức cuốn hút của phụ nữ nằm ở vòng một, mà đôi nhũ hoa tươi tắn chính là điểm nhấn tạo cảm xúc thăng hoa trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu đôi nhũ hoa hồng hào tự nhiên. Có trường hợp do hắc sắc tố cơ thể gây nên, cũng có trường hợp do các tác nhân như sinh con, cho con bú, sinh hoạt tình dục nhiều…Nhũ hoa thâm đen tuy không ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng gây mất thẩm mỹ. Không ít chị em mong muốn có đôi nhũ hoa hồng hào phải tìm kiếm phương pháp làm đẹp phẫu thuật chịu đau đớn. Ngày nay, với sự phát triển trong y khoa thẩm mỹ, công nghệ làm hồng nhũ hoa bằng laser có thể thay thế phẫu thuật.

Là công nghệ có xuất xứ tại Mỹ, làm hồng nhũ hoa bằng laser đáp ứng được ước ao làm đẹp thầm kín của phụ nữ. Công nghệ làm hồng nhũ hoa bằng laser với vi sóng năng lượng xuyên sâu, đánh bật các sắc tố thâm đen, kích thích sản sinh collagen làm mới, làm sáng hồng các vùng da sẫm màu, giảm thiểu tối đa các nếp nhăn, thu nhỏ quầng vú. Không cần phải phẫu thuật, không đau đớn, công nghệ chỉ cần thực hiện một lần sau 20 phút nhẹ nhàng phái đẹp có thể sở hữu nhũ hoa có màu hồng, mịn màng và nhỏ nhắn. Hiệu quả và an toàn chính là yếu tố giúp công nghệ này được tin dùng. Sau khi điều trị, bạn có thể trở lại sinh hoạt bình thường, không cần kiêng cữ hay nghỉ dưỡng.

Kết quả sau điều trị: thu nhỏ, làm hồng âm đạo; khôi phục khoái cảm, kiểm soát chức năng tiểu tiện; trắng hồng nhũ hoa không phẫu thuật; không xâm lấn và không cần nghỉ dưỡng.

