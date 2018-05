Tân trang vùng kín, phục hồi chức năng âm đạo

Chức năng vùng kín ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình.

Lý do nên phục hồi chức năng âm đạo

Trước đây, việc làm đẹp vùng kín còn là một vấn đề khá nhạy cảm, ít được đề cập tới. Với tâm lý e dè của phụ nữ Á Đông, chị em đa số nghĩ rằng chỉ có “gái hư” mới quan tâm tới việc làm đẹp cho những bộ phận này. Tuy nhiên, quan niệm sai lầm đó ngày nay không còn tồn tại nữa. Phụ nữ ngày càng muốn bản thân được hoàn hảo hơn, và các vấn đề xung quanh “chuyện ấy” cũng không thể bỏ qua trong đời sống hiện đại. Rất nhiều chị em có nhu cầu tân trang lại vùng kín của mình, điều này không chỉ giúp họ đẩy mạnh quan hệ “phòng the” mà còn giúp tránh được những bệnh phụ khoa, từ nhẹ như nấm, viêm ngứa, tới nặng hơn là tiểu không kiểm soát, sa sinh dục, sa tử cung…

Nguyên nhân khiến âm đạo mất đi các chức năng

Khả năng “đạt đỉnh” của chị em bị hạn chế là do sự lỏng lẻo của âm đạo. Điều này không chỉ xảy ra với các phụ nữ đã sinh nở hay với các chị em sinh hoạt tình dục nhiều mà còn là tình trạng bẩm sinh từ lúc chào đời, từ khi sinh ra đã sở hữu ống âm đạo rộng hơn bình thường. Bên cạnh đó, lão hóa cũng là một trong những thủ phạm khiến âm đạo không làm tốt chức năng vốn có, qua một quá trình dài, cơ quan này trở nên chai sần, vì vậy việc làm mới âm đạo là một nhu cầu thiết yếu.

Phương pháp làm đẹp và phục hồi chức năng âm đạo

Tân trang vùng kín khởi nguồn từ việc kiến tạo cửa mình và môi âm đạo, hiểu nôm na là loại bỏ các niêm mạc dư thừa và may nhỏ phần phần mô cơ quanh cửa mình để phần nào cải thiện khả năng khít chặt của âm đạo. Tuy nhiên thủ thuật này chưa thực sự khiến chị em hài lòng, vì việc cắt, may chỉ có thể cải thiện phần bên ngoài, ống âm đạo bên trong (nguyên nhân chính gây mất cảm giác khi giao hợp) chưa được can thiệp. Do vậy, các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu, và laser thu hẹp ống âm đạo và chỉ tái tạo G-silk đã ra đời đáp ứng nhu cầu chính đáng của chị em.

Việc làm đẹp vùng kín bằng laser và chỉ G-silk không chỉ là lấy lại nhan sắc bên ngoài của “cô bé” mà là tiếp xúc vào sâu bên trong, can thiệp, cải thiện chức năng của cơ quan sinh dục. Ống âm đạo khi được phục hồi, cơ sàn chậu cũng được phục hồi sẽ làm tốt khả năng co bóp khi giao hợp và nâng đỡ các cơ quan.

Quy trình làm đẹp vùng kín bằng laser.

Quy trình thu hẹp âm đạo bằng laser và chỉ G-silk

Khi thực hiện, bác sĩ sẽ đưa công cụ laser vào bên trong ống âm đạo, hiệu ứng quang nhiệt sẽ tác động đến các mô và cơ bắp xung quanh giúp đường kính âm đạo co rút mạnh mẽ, săn sát từ trong ra ngoài. Sau đó công đoạn cấy chỉ G-silk được hai bên thành ống nhằm kích thích quá trình sản sinh collagen tại chỗ, các tế bào mới cũng được tăng sinh. Toàn bộ cơ âm đạo trở lại như thuở ban đầu, tăng khả năng thắt chặt khi quan hệ.

Đối với các trường hợp vùng kín thâm sạm, bác sĩ sẽ sử dụng laser trẻ hóa vi điểm tại môi lớn, môi nhỏ, hiệu quả làm hồng và co nhỏ các môi sẽ được thấy ngay sau khi thực hiện. Chỉ sau một lần thực hiện kéo dài 30 phút, không đau và không mất thời gian nghỉ dưỡng, chị em chỉ cần kiêng quan hệ trong vòng 3-7 ngày đầu để đạt được kết quả tốt, duy trì lâu dài.

Vùng kín sẽ được trả lại vẻ đẹp như thuở ban đầu, giúp chuyện vợ chồng thăng hoa hơn.

Địa chỉ thực hiện thu hẹp âm đạo

Công nghệ thu hẹp âm đạo bằng laser và chỉ G-silk được phát triển tại Mỹ và Hàn Quốc đã chinh phục nhiều chị em phụ nữ. Tại Việt Nam, công nghệ được áp dụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu. Khách hàng gặp các vấn đề như không tìm được sự gắn kết trong sinh hoạt giường chiếu, âm đạo rộng mang lại nhiều phiền toái, việc tiểu không kiểm soát và ngứa ngáy vùng kín ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, sau khi trải nghiệm công nghệ mới đều đánh giá cao hiệu quả.

