Tặng 10 triệu đồng khi hút mỡ Vaser Lipo

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mùa đông là cơ hội để “mỡ thừa” tấn công bởi tiết trời se lạnh khiến bạn ăn thấy ngon miệng, ngủ ngon và cũng ngại vận động hơn dẫn đến tình trạng tăng cân nhanh chóng. Đây chính là thời điểm hợp lý để bạn lấy lại phom dáng của mình, cho một mùa đông không lo lắng về cân nặng và tự tin diện những bộ cánh sexy đón hè với thân hình eo thon.

“Bài thuốc” thông dụng được các chị em áp dụng giảm lượng mỡ thừa bên trong cơ thể là sự kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa họcvà luyện tập thể thao. Tuy nhiên, trong thực tế chị em đã kiên trì thực hiện nhưng kết quả đạt được không cao.Vì vậy, phương pháp hút mỡ hiệu quả, an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe là sự lựa chọn thông minh của phái đẹp.

Đây là chương trình đặc biệt trong năm với mong muốn chị em luôn xinh đẹp và tự tin với vòng eo thon quyến rũ.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc triển khai chương trình khuyến mại, giảm 10 triệu đồng cho dịch vụ hút mỡ bụng bằng công nghệ Vase Lipo. Đây là chương trình đặc biệt trong năm với mong muốn chị em luôn xinh đẹp và tự tin với vòng eo thon quyến rũ. Chương trình được áp dụng từ ngày 20/10 đến hết ngày 20/11.

Vaser Lipo là một bước tiến của ngành thẩm mỹ giúp giảm đáng kể lượng mỡ thừa ở nhiều vùng trên cơ thể, ngay cả ở những vùng nhỏ như cằm, vai, lưng... Không chỉ mang lại hiệu quả hút mỡ, công nghệ này còn hỗ trợ bác sĩ trong việc chỉnh phom dáng cho cơ thể cân đối hơn. Với những ưu điểm như an toàn, hiệu quả giảm mỡ hơn 90%, không làm tổn thương các mạch máu, dây thần kinh, loại bỏ vấn đề tắc mạch do mỡ... phương pháp này giúp quá trình phục hồi nhanh hơn, giảm thiểu các nguy cơ cho sức khoẻ khác, chỉnh sửa các khiếm khuyết lồi lõm do hút mỡ cổ điển gây ra, trị sần da, da vỏ cam... Đây là một trong những lựa chọn phù hợp trong việc “xóa tan nỗi lo mỡ thừa” của phái đẹp. Xem chi tiết tại đây.

