Tăng size vòng một an toàn hiệu quả

Khuôn ngực hoàn hảo mang lại sự tự tin cho phụ nữ.

Với phụ nữ, một trong những yếu tố để đánh giá sự quyến rũ là số đo vòng một. Các chị em có khuôn ngực căng tràn, săn chắc luôn cảm thấy tự tin và kiêu hãnh khi tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là người khác phái. Có nhiều cách đơn giản mà bạn có thể sử dụng để tăng kích thước vòng một như tập thể dục, massage ngực, sử dụng một số thực phẩm chức năng để kích thích ngực phát triển… Tuy nhiên, những phương pháp này cho hiệu quả không rõ rệt, hơn nữa để nhìn thấy được thành quả, bạn phải hết sức kiên trì.

Mong muốn có một vòng ngực căng tràn chỉ trong thời gian ngắn, nhiều chị em tìm đến các cơ sở thẩm mỹ để nâng ngực. Quả thật, phương pháp nâng ngực bằng vật liệu độn nhân tạo sẽ giúp bạn nhanh chóng có vòng một hấp dẫn. Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ như kích ứng với vật liệu độn, túi nâng ngực bị xẹp, rò rỉ, xô lệch gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ của khách hàng. Hơn thế nữa, các vật liệu độn này dù giúp ngực to hơn nhưng không thể mang lại dáng vẻ tự nhiên, mềm mại cho vòng một.

Phẫu thuật nâng ngực có thể mang lại cho bạn vòng một căng tròn.

Một phương pháp mới giúp bạn có được vòng một căng tròn mà tránh được các nguy cơ như khi nâng ngực bằng vật liệu độn và không phải động đến dao kéo là kỹ thuật nâng ngực bằng mỡ tự thân. Đây là phương pháp không cần phẫu thuật, không cần sự can thiệp của chất liệu độn mà sử dụng lượng mỡ được lấy từ chính cơ thể (chủ yếu là ở các phần mỡ thừa như bụng, eo, hông, đùi) để tăng kích thước cho vòng một nên an toàn và mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao

.Mỡ được cấy vào ngực sẽ lấy từ các vùng mỡ thừa ở bụng, đùi hay mông. Sau đó, được xử lý bằng máy ly tâm để loại bỏ tất cả các tế bào dạng sợi, các mô không cần thiết. Những tế bào mỡ khỏe mạnh sẽ được giữ lại để cấy trực tiếp vào mô tuyến vú. Sau khi được cấy vào cơ thể, tế bào này sẽ đảm nhiệm vai trò nuôi dưỡng, kích thích các mô mỡ tăng sinh giúp tế bào mỡ tồn tại vĩnh viễn trên vùng cấy mỡ.

Các bác sĩ tại thẩm mỹ viện Kangnam tư vấn cho khách hàng nâng ngực.

Vì đây là giải pháp nâng ngực không phẫu thuật, chỉ một mũi tiêm nhỏ giúp đưa chính xác thể tích mỡ cần cấy vào đúng vị trí, do đó, không phải bóc tách lớp cơ ngực, hạn chế đau, xâm lấn; an toàn và không tốn thời gian nghỉ dưỡng. Đồng thời, với chất liệu mỡ của cơ thể mình, bạn sẽ không lo kích ứng với chất liệu lạ. Những hiện tượng như đào thải hay co thắt túi ngưc sẽ không xảy ra. Đặc biệt, không tác động đến các nhóm cơ ngực và các ống dẫn sữa nên không ảnh hưởng đến việc cho con bú.

Bên cạnh đó, do sử dụng mỡ thừa từ các vùng bụng, eo, đùi… để nâng ngực nên sau khi thực hiện bạn sẽ sở hữu một phom dáng chuẩn với vòng một nở nang và cơ thể cân đối.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Kangnam)