Tạo dáng khuôn mặt không phẫu thuật

Khuôn mặt thon gọn hình chữ V tạo cho bạn nét trẻ trung, thanh tú và sang trọng. Xét về mặt nhân tướng học, bạn gái sở hữu khuôn mặt này thường thuận lợi trong công việc giao tiếp hàng ngày. Xét về mặt thẩm mỹ, khuôn mặt chữ V làm cho bạn trông nữ tính dịu dàng, quyến rũ, quý phái và hiện đại. Chính vì vậy, các sao Hàn và nhiều chị em đã không ngần ngại đi phẫu thuật hay sử dụng các công nghệ để có khuôn mặt chữ V này.

Để tạo được khuôn mặt hình chữ V, bạn cần được khám bác sĩ để xác định rõ nguyên căn nguyên, từ đó mới có hướng và lựa chọn công nghệ. Với trường hợp xương hàm bạnh bạn cần được tư vấn và phẫu thuật cắt góc hàm. Với trường hợp góc hàm to do phì đại cơ cắn hay do quá trình lão hoá bạn được sử dụng phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật để nâng cơ mặt và thon gọn cơ cắn vùng góc hàm. Đó là công nghệ V - Shape Face.

Với trường hợp cơ cắn phì đại đơn thuần: đó là những trường hợp thường gặp ở các bạn trẻ, chỉ có phì đại cơ cắn góc hàm đơn thuần mà không kèm chảy xệ của lão hoá. Cơ cắn có cấu tạo 3 lớp phủ vào mặt trước ngoài của góc hàm, khi cơ này phì đại dày lên làm cho gốc hàm to và bạnh và to ra, tạo cho khuôn mặt không thon gọn, có hình chữ U.

Hình ảnh mô tả quá trình lão hoá tạo nên khuôn mặt chữ U.

Thẩm mỹ không phẫu thuật tạo khuôn mặt thon gọn chữ V bằng cách tiêm 0,8ml dung dịch làm mềm cơ, làm cho cơ cắn mềm và nhỏ lại, từ đó làm cho gốc hàm bạn thon gọn và tạo nên khuôn mặt chữ V.

Với trường hợp cơ cắn phì đại kèm với lão hoá chảy xệ: lão hoá cơ mặt do tuổi đồng thời kèm theo phì đại cơ cắn, làm cho gốc hàm to ra phần dưới của khuôn mặt lớn hơn phần trên tạo nên khuôn mặt hình chữ U, mất đi sự trẻ trung thanh thoát cuả tuổi trẻ.

Ở trường hợp này, bác sĩ thẩm mỹ sẽ kết hợp làm gọn góc hàm bằng tiêm 1ml dung dịch làm mềm cơ và đồng thời sử dụng công nghệ nâng cơ mặt không phẫu thuật bằng chỉ Ultra V lift.

Hình ảnh minh hoạ thực hiện công nghệ V shape face bằng tiêm dung dịch làm gọn gốc hàm và nâng cơ bằng chỉ Ultra V lift

Để làm cho khuôn măt thon gọn và trẻ trung, tạo hình được khuôn mặt hình dạng chữ V. Ultra V-Lift là các sợi chỉ nhỏ mảnh 6.0, chất liệu sợi chỉ PDO (Polydioxanone). USP 6.0, đường kính nhỏ hơn sợi tóc, là loại chỉ được dùng trong các phẫu thuật tim mạch. Với kỹ thuật phối hợp này, bạn sẽ có khuôn mặt chữ V (V - Shape Face) và nhìn bạn sẽ trẻ lại hơn nhiều tuổi.

Nếu bạn tiêm dung dịch làm mềm cơ bạn cần thực hiện 3 lần cách nhau 2-4 tuần còn nếu bạn thực hiện nâng cơ mặt bằng chỉ Ultra V lift thì chỉ cần một lần thực hiện.

Hình ảnh trước và sau khi sử dụng công nghệ V - Shape Face.

Công nghệ V-Shape Face duy trì hiệu quả lâu dài: sau khi bạn thực hiện đủ liệu trình như bác sĩ khuyến cáo, tác dụng thon gọn góc hàm và tạo hình khuôn mặt hình chữ V kéo dài tác dụng ít nhất là 5 năm. Trong suốt quá trình 5 năm này, bạn có thể không cần thực hiện quy trình bổ sung.

Công nghệ này đã được bởi FDA (Mỹ), KFDA (Hàn Quốc), Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt và cho phép sử dụng. Sau khi sử dụng công nghệ V - Shape Face, bạn không cần thời gian nghĩ dưỡng, bạn có thể trở lại công việc thường nhật ngay.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê)