Thẩm mỹ khiến nhiều người gặp khó với an ninh sân bay

Khi tìm đến con đường "đại tu" nhan sắc, những chàng trai, cô gái thường mong vẻ ngoài của mình trở nên đẹp và hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, đôi khi những thay đổi sau phẫu thuật khiến người khác không thể nhận ra họ.

Gương mặt trước và sau thẩm mỹ khác biệt hoàn toàn.

Gần đây, tay nghề của các bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, nhiều người sau khi thẩm mỹ đã không thể qua cửa an ninh để về nước vì hình ảnh trên hộ chiếu quá khác so với bên ngoài.

Theo các trang mạng Hàn Quốc như Onboa, Munhwa... một số bệnh viện đã phải phát "Giấy chứng nhận phẫu thuật thẩm mỹ" cho bệnh nhân để họ ra về suôn sẻ. Các chứng chỉ bao gồm số hộ chiếu của bệnh nhân, tên bệnh viện đã điều trị và khoảng thời gian lưu trú tại Hàn Quốc.

Nếu như những năm trước, tình trạng này chỉ xuất hiện lác đác thì ngày nay, nó ngày càng phổ biến hơn. Vào năm 2009, 23 phụ nữ Trung Quốc được cho là rất vất vả để có thể về nước sau khi trải qua các ca phẫu thuật tại Hàn Quốc. Tờ China Daily đưa tin, những người này bị giữ lại khi kiểm tra hộ chiếu ở sân bay. Các nhân viên an ninh nhận thấy mắt họ to hơn, mũi cao và thanh mảnh hơn, dáng cằm nhọn hơn hẳn so với ảnh trên hộ chiếu. Sau nhiều giờ làm việc, cuối cùng những người này cũng được phép trở về Trung Quốc, kèm theo yêu cầu làm mới hộ chiếu ngay lập tức.

Nhiều phụ nữ phải làm lại hộ chiếu sau khi chỉnh sửa gương mặt.

Một nhân viên an ninh nói: "Sau khi họ tháo mũ và bỏ kính râm cỡ lớn như yêu cầu, chúng tôi thấy họ quá khác trên hộ chiếu, băng và các mũi khâu vẫn còn trên mặt. Chúng tôi đã phải rất cẩn thận để so sánh ảnh hộ chiếu với những phần họ chưa sửa chữa".

Theo số liệu công bố bởi Hiệp hội thẩm mỹ quốc tế vào năm ngoái, Hàn Quốc là nơi có số người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất. Khoảng 20% phụ nữ ở độ tuổi từ 19 đến 49 tại Seoul thừa nhận từng thẩm mỹ và một trong những thủ thuật được làm nhiều nhất là cắt mí mắt. Ngoài ra, cứ 77 người thì có một người từng "dao kéo" tại Hàn Quốc để cải thiện vẻ bề ngoài. Người ta tin rằng, sự bùng nổ của ngành công nghiệp Hàn Quốc giải trí khiến nhiều người mơ ước có được vẻ ngoài giống thần tượng.

Ảnh: Jewelry P.S