Thẩm mỹ tạo đôi mắt to

Khi nói đến thẩm mỹ mắt mọi người thường nghĩ đến là phẫu thuật tạo mắt hai mí, cắt mắt, bấm mí, treo chân mày, lấy bọng mỡ và da thừa mi mắt… Thực tế thì phẫu thuật thẩm mỹ mắt ở người châu Á là một kỹ thuật khó, cái khó phẫu thuật mắt là phải tạo nếp mí tự nhiên, mí không quá to và làm sao hai mắt phải cân xứng.

Mắt người châu Á thường là một mí và nhỏ hay còn gọi là mắt hí. Mắt nhỏ hay mắt hí thường gặp ở người mắt một mí. Nguyên nhân là do cấu trúc cơ nâng mi, cơ Muller, xương ổ mắt và cung hai góc mắt (gọi là góc mắt trong và góc mắt ngoài).

Thẩm mỹ mắt to đòi hỏi phải can thiệp hai trong 3 vị trí. Khoảng cách hai góc mắt trung bình 3 đến 3,6 cm. Nếu khoảng cách hai mắt quá xa nhau hoặc rẻ quạt (epicanthus) quá to thì mắt sẽ không đẹp. Khi phẫu thuật thẩm mỹ mắt to phải luôn chú ý khoảng cách này và phẫu thuật thế nào để góc mắt rộng và khoảng cách 2 góc mắt phải đúng chuẩn.

Điểm phẫu thuật thứ nhất là tạo mí và bóc tách toàn bộ cơ nâng mi và cơ Muller, sau khi bóc tách thì cố định và treo cơ nâng mi để mắt to. Đây là bước quan trọng nhất trong thẩm mỹ mắt to vì rất khó để nhìn rõ cơ Muller và khâu cơ bao nhiêu thì đủ và làm thế nào để hai mắt đều nhau.

Điểm phẫu thuật thứ hai là phẫu thuật làm rộng góc mắt trong. Kỹ thuật này tuy đơn giản hơn nhưng phải tránh để sẹo sau phẫu thuật. Trước đây, nhiều người phẫu thuật mở rộng khóe mắt trong nhưng đa phần bệnh nhân than phiền vì sẹo. Nếu làm đúng kỹ thuật mỡ rộng góc mắt thì hầu như không có sẹo sau mổ.

Điểm phẫu thuật thứ ba là phẫu thuật làm rộng góc ngoài, phẫu thuật làm rộng góc ngoài thì dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng can thiệp mà chỉ phù hợp cho một số mắt mà thôi.

