Thanh Hằng dự họp báo V-line F2 của Pamas

Buổi ra mắt công nghệ tạo hình gương mặt V-Line thế hệ F2 của thương hiệu Pamas Beauty Clinic với chỉ nâng cơ siêu mỏng FTC do hệ thống trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao Pamas Beauty Clinic được tổ chức vào ngày 28/9 vừa qua. Điểm khác biệt của công nghệ mới là hệ thống liên kết kép giữa sợi chỉ đơn của V-line thế hệ đầu tiên và sợi chỉ gai đôi hai chiều của thế hệ mới, giúp định hình, tạo khối trên khuôn mặt. Kết quả của tạo hình gương mặt của công nghệ mới này có thể kéo dài ít nhất trong hai năm. Công nghệ này do giáo sư - bác sĩ Moon Hyoung Jin, Hội trưởng hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc, trực tiếp thực hiện.

Từ trái sang phải: Siêu mẫu Thanh Hằng, MC Nguyên Khang, diễn viên - doanh nhân Mai Thu Huyền, Bà Lê Thục Phương - Tổng giám đốc Pamas Beauty Clinic, bà Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc điều hành Multimedia JSC - đơn vị giữ bản quyền sản xuất chương trình Vietnam's Next Top Model, ông Jason Baumann - Giám đốc công ty quản lý người mẫu BeU Models, cùng chụp ảnh lưu niệm.

Siêu mẫu Thanh Hằng, một trong những khách mời tham dự, cho biết: cô yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, tuy nhiên, nếu tương lai tăng lên vài cân hay thay đổi do tuổi tác thì cô cũng sẽ chọn công nghệ này để lấy lại gương mặt thon gọn. Cô còn chia sẻ về lý do trở thành giám khảo của Vietnam’s Next Top Model 2013 và mong đợi sự hợp tác của Pamas Beauty Clinic với chương trình trong vai trò nhà tài trợ chăm sóc sắc đẹp độc quyền, giúp cho các thí sinh có thêm tự tin thực hiện ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Giám đốc Lê Thục Phương vừa hoàn thành ký kết với giáo sư - bác sĩ Moon Hyoung Jin.

Trong năm nay, Pamas Beauty Clinic là nhà tài trợ chăm sóc sắc đẹp độc quyền của chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model với phần thưởng dành cho quán quân là một năm sử dụng dịch vụ chăm sóc da và làm đẹp tại Pamas Beauty Clinic trị giá 300 triệu đồng. Tất cả thí sinh tham dự cuộc thi này sẽ được Pamas Beauty Clinic chăm sóc sắc đẹp để rạng ngời hơn sau mỗi tập và tự tin sải bước trên sàn catwalk.

Thanh Hằng chia sẻ về bí quyết có eo thon, mặt gọn.

Tham gia cùng nữ giám khảo xinh đẹp trong buổi họp báo còn có sự xuất hiện của những người mẫu trẻ như: Hoàng Thùy, Thùy Trang, Nhã Trúc, Đỗ Hà, Ngọc Thúy từ Viet Nam's Next Top Model. Buổi họp báo còn có nhiều nhân vật nổi tiếng khác như: diễn viên - doanh nhân Mai Thu Huyền, NSƯT Kim Xuân, diễn viên Lan Phương, ca sĩ - diễn viên Hồ Vĩnh Khoa, hot boy Harry Lu, MC Nguyên Khang...

