Thanh lọc độc tố nâng cao sức khỏe và sắc đẹp

Sắc đẹp khởi nguồn từ sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ dung dưỡng một nhan sắc tươi tắn, rạng ngời. Dù không phải hoa hậu hay mỹ nhân, bạn vẫn có thể ghi điểm trong mắt người đối diện bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Ngược lại, dù sở hữu khuôn mặt ưa nhìn nhưng thần thái nhợt nhạt, mệt mỏi, làn da xanh xao, kém sáng, bạn vẫn sẽ chìm lỉm và mờ nhạt trước muôn vàn người khác. Do đó, trước khi nuôi giấc mộng trẻ đẹp lâu dài, bạn nên nghiêm túc nghĩ đến việc đầu tư cho một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong đầu tiên. Đừng nên chỉ chăm lo tô son dặm phấn cho đầy trên mặt mà bỏ qua việc bồi bổ cho các tế bào, thanh lọc những chất cặn bã trong cơ thể, dập tắt nguy cơ lão hóa ngay từ khi còn trong trứng nước. Một gốc rễ nội sinh khỏe mạnh sẽ là mạch nguồn để nuôi dưỡng “cành lá” sức khỏe phát triển xanh tươi và giữ gìn nhan sắc tươi tắn, xinh đẹp bền lâu.

Một cơ thể khỏe mạnh, tươi mới là cội nguồn của một sắc đẹp thanh khiết, bền lâu.

Tái sinh chân gốc sức khỏe và sắc đẹp

Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến sức khỏe và sắc đẹp của mỗi người suy yếu dần theo thời gian chính là do sự hoành hành của các gốc tự do. Với tính chất đơn độc, dễ phản ứng, gốc tự do liên tục “cướp đoạt” điện tử, gây nên những chuỗi rối loạn kéo dài, phá hủy tế bào khỏe mạnh, gây bất ổn cho hệ miễn dịch, phát sinh thêm bệnh tật và đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Ước tính mỗi ngày có đến hàng nghìn gốc tự do tấn công các tế bào. Con số này có thể tăng dần với mức độ nghiêm trọng khôn lường hơn khi cơ thể bắt đầu già đi. Do đó, muốn khôi phục toàn diện sức khỏe và sắc đẹp thì một trong những vấn đề bạn cần quan tâm đầu tiên đó là ổn định và cân bằng lại hoạt động của hệ thống gốc tự do trong cơ thể.

Những dưỡng chất quý báu từ Cell-Detox giúp Lê Khánh chống lại những tác nhân hư tổn từ gốc tự do, cân bằng hệ thống nội tiết tố để cơ thể trẻ khỏe, bền bỉ lâu dài.

Để làm được điều này, Cell-Detox là gợi ý của nhiều chuyên gia làm đẹp. Với nguyên lý cân bằng lại hệ thống gốc tự do và sửa chữa những tổn thương tế bào, cung cấp chất dinh dưỡng để làm khỏe lại cội rễ nền móng cơ thể, Cell-Detox là một tiến trình ba giai đoạn riêng biệt với ba cấp độ chức năng:

Giai đoạn 1: cân bằng hệ thống gốc tự do với việc bổ sung các chất chống oxi hóa như Ascorbic Acid, Coenzym – Q10, Alpha Lipoic Acid, Glutathione, Resveratrol, Lycopene... Đây là giai đoạn sửa chữa những hư hỏng, thiệt hại do sự mất cân bằng gốc tự do, giúp tái lập trật tự ổn định của các chất nền tảng trong cơ thể, giải độc và thanh lọc cơ thể toàn diện.

Giai đoạn 2: cung cấp dưỡng chất cần thiết để tăng tốc độ phục hồi, nuôi dưỡng sâu, giúp cơ thể khỏe mạnh và hồi sinh mạnh mẽ.

Giai đoạn 3: bổ sung tế bào gốc để tiếp thêm sức đề kháng và gia cố “hàng phòng thủ” cho các tế bào, đảm bảo hoạt động trơn tru và bảo vệ những thành quả sửa chữa, bổ sung ở giai đoạn trước đó.

Vẻ đẹp đằm thắm, rạng ngời của nữ diễn viên, nghệ sĩ đa tài Lê Khánh.

Cội rễ của sắc đẹp là sức khỏe. Cội rễ của sức khỏe là những tế bào khỏe mạnh. Trải qua đầy đủ ba giai đoạn Cell-Detox, cả sức khỏe và sắc vóc của bạn sẽ được thanh lọc và phục hồi toàn diện. Nền tảng sức khỏe nhờ Cell-Detox sẽ nhanh chóng được nâng cao nhờ việc kìm hãm được gốc tự do - nguyên nhân gây ra hơn hàng trăm bệnh tật nguy hiểm. Cơ thể được bảo vệ khỏi mầm móng bệnh tật và được phục hồi tận gốc tế bào sẽ trở nên khỏe mạnh hơn với nền tảng sinh lực và thể chất dồi dào. Sắc vóc nhờ đó cũng sẽ được cải thiện với sự ổn định của hệ thống nội tiết tố. Cơ thể bạn sẽ hồng hào, tươi nhuận, bóng tóc, mượt da, cân nặng được duy trì ở mức hợp lý, quá trình lão hóa đến chậm hơn, kéo dài và giảm sự khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh, giúp duy trì nhan sắc tươi trẻ bền lâu. Xem thêm tại đây.

