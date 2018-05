Thảo dược ngăn rụng tóc cho nam giới

Để giải quyết tình trạng dư thừa hormone DHT - nguyên nhân chính gây nên tình trạng rụng tóc, hói đầu ở nam giới, trước đây nhiều người thường dùng một số loại thuốc với hoạt tính khá mạnh. Tuy nhiên, tác dụng phụ của một số loại thuốc này là có thể gây suy giảm khả năng tình dục ở nam giới. Do đó, trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã lựa chọn các chiết xuất từ cây cọ lùn, lá cây tầm ma và dầu bí đỏ để giải quyết tình trạng rụng tóc ở nam một cách an toàn, hiệu quả.

Cây cọ lùn có tác dụng ngăn rụng tóc.

Saw Palmetto (cây cọ lùn): Saw Palmetto có xuất xứ từ miền Đông Nam nước Mỹ. Đây được xem là loại thảo dược phổ biến dùng để giảm lượng DHT dư thừa, giúp ngăn rụng tóc ở nam giới.

Chuyên gia N. Prager, thuộc Clinical Research and Development Network, Mỹ đã thực hiện một thử nghiệm lâm sàng về tác dụng của Saw Palmetto đối với chứng rụng tóc và đã cho ra kết quả ấn tượng. Thử nghiệm lâm sàng tiến hành trên 19 nam giới khỏe mạnh, tuổi từ 23 đến 64, bị rụng tóc do DHT từ mức độ trung bình cho đến nặng. Bệnh nhân được cho sử dụng 200 mg Saw Palmetto kết hợp với 50 mg beta-sitosterol 2 lần mỗi ngày trong thời gian từ 4 đến 6 tháng, có hiệu quả trên 60% trường hợp.

Lá cây tầm ma được chứng minh có hiệu quả kích thích mọc tóc.

Nettles leaf (lá cây tầm ma): Nettles là loại thảo dược có nhiều ở Châu Âu và Châu Á, đã được sử dụng như phương thuốc dân gian nhằm kích thích tóc mọc trong nhiều thế kỷ. Giống như Saw Palmetto, Nettles cũng có hoạt tính giảm nồng độ của DHT trong cơ thể. Khi sử dụng kết hợp Saw Palmetto và Nettles chung thì lượng DHT dư thừa giảm đi đáng kể. Lá cây tầm ma có thể dùng để làm trà, hoặc chiết xuất dùng trong viên uống. Trong đó, viên uống sẽ mang lại hiệu quả ngăn rụng tóc tốt hơn.

Dầu hạt bí đỏ chứa hoạt chất ngăn rụng tóc hiệu quả.

Pumpkin seed oil (dầu hạt bí đỏ): là nguồn cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết giúp duy trì sức khỏe của da đầu và kích thích tóc mọc tự nhiên. Hơn nữa, trong dầu chiết xuất từ hạt bí đỏ có chứa 2 hoạt chất là beta-sitosterol và delta-7-sterine, giúp giảm lượng DHT dư thừa, đưa về mức cân bằng, nhờ đó ngăn rụng tóc hiệu quả ở nam giới.

