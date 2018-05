Thay da vi thể để xóa nám và sẹo rỗ

Nám lâu năm, tăng sắc tố bẩm sinh hay sẹo rỗ là những vấn đề làm mất thẩm mỹ khuôn mặt, gây mặc cảm mất tự tin trong giao tiếp, làm giảm chất lượng cuộc sống. Nhưng nám da hay sẹo rỗ lại không dễ dàng điều trị, nếu điều trị không đúng cách dễ gây tổn thương cho da và có khi làm sẹo rỗ, nám trở nên nặng hơn nên khiến đa số người mắc phải đành bỏ cuộc.

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã được các chuyên gia đến từ các nước tiên tiến như Thụy Sĩ, Italy, Pháp… chia sẻ những phương pháp điều trị dứt điểm nám sẹo rỗ một lần thực hiện. Được kế thừa những kiến thức của các chuyên gia hàng đầu trong điều trị da trên khắp thế giới, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã đúc kết được giải pháp thay da vi thể cùng với sự hỗ trợ công nghệ cao, tiên tiến đã thực hiện điều trị nám, điều trị sẹo rỗ chỉ trong một lần thực hiện. Vi thể là các bào quan chuyên hóa, chúng là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa của tế bào.

Điều trị nám - thay da vi thể từ sâu bên trong da đến bề mặt da

Tác động chiều sâu: công nghệ này phục hồi và thay thế những tế bào vi thể mang hắc tố melanin ở tận lớp hạ bì. Hỗ trợ sản sinh những tế bào khỏe mạnh ngăn ngừa sản sinh melanin, thúc đẩy tăng sinh collagen để tái tạo làn da đến từng vi thể.

Tác động vào nội tiết: nám luôn là vấn đề nan giải, một phần do nội tiết tố của phụ nữ ở tuổi mãn kinh, hay do thai sản hoặc do tác dụng phụ khi sử dụng thuốc, vì vậy, để điều trị dứt điểm và có thể duy trì được kết quả lâu dài, bác sĩ thực hiện cần có kinh nghiệm và bí quyết chuyên môn lâu năm.

Tác động bề mặt: đây là phần điều trị mà hầu hết những phương pháp điều trị nám khác đang sử dụng, nhưng nếu chỉ thực hiện ở tác động bề mặt thì sẽ không có kết quả lâu dài, nếu không điều trị đúng, có thể làm cho nám trở nên nặng hơn và khó chữa hơn. Tại bệnh viện thẩm mỹ Á Âu, nám sẽ được điều trị tác động trên bề mặt bằng phương pháp thay da vi thể kết hợp với công nghệ cao để loại bỏ những sắc tố đang tồn tại, hỗ trợ và kích thích thay làn da mới mà đã được điều trị từ chiều sâu.

Hình ảnh trước và sau khi điều trị nám.

Điều trị sẹo rỗ một lần thực hiện

Từ trước đến nay, hầu hết sẹo rỗ đều sử dụng công nghệ Laser để điều trị. Bệnh viện Á Âu là nơi luôn đầu tư đầy đủ những công nghệ Laser cao cấp để điều trị da, nhưng cần phải kết hợp với những kiến thức chuyển giao từ các chuyên gia nước ngoài. Từ đó Bệnh viện Á Âu đã đưa ra phác đồ điều trị độc quyền thay da vi thể để thực hiện xóa sẹo rỗ một lần thực hiện, đạt hiệu quả cao làn da sáng láng mịn cho bạn như thuở ban đầu.

Hình ảnh trước và sau khi xóa sẹo rỗ.

Sau một thời gian dài, chữa trị và theo dõi, bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã khẳng định được hơn 90% kết quả điều trị nám, sẹo rỗ thành công.

Quyết định sớm, điều trị đơn giản và nhanh

Việc kéo dài nám hay sẹo rỗ sẽ tạo nên những lớp sừng cứng ở bề mặt da, làm quá trình điều trị trở nên khó khăn và chậm hơn so với giai đoạn khởi phát.

