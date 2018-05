Thay mới da bị sẹo và rỗ nặng

Bề mặt da được cấu tạo gồm lớp: Lớp thượng bì, lớp trung bì và hạ bì. Nếu các lớp này bị những tổn thương nhỏ, không quá sâu chỉ để lại những tác hại không đáng kể, mắt thường khó thấy được. Đối với những vết sẹo được hình thành tận trong cơ, tức là không chỉ có da bị tổn thương mà cả lớp cơ, lớp mỡ và các mao mạch dưới da cũng bị phá huỷ nặng nề. Khi đó, làn da bị co kéo do phần lớp đệm phía dưới (cơ và mỡ) đã bị phá huỷ.

Thông thường, các loại mụn lớn nằm sâu trong bề mặt da, dưới các nang lông, do đó nếu bị tổn thương sẽ gây ra những hậu quả nặng nề. Khi đó, cấu trúc da bị phá huỷ nên sau quá tình tái tạo và phục hồi, da không còn được cấu tạo bởi ba lớp trên nữa. Thay vào đó là các mô sợi (bao gồm các sợi collagen), hình thành sẹo sau này. Tại những vùng bị sẹo, mô sẹo sẽ thay thế toàn bộ những mô thông thường, nên các chức năng của da cũng bị rối loạn và khi đó, da không còn làm nhiệm vụ điều tiết nhiệt độ cơ thể (do da không tiết ra mồ hôi và lông không mọc lên được nữa). Mặt khác, khả năng trao đổi chất và tuần hoàn cũng kém và khó bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài như ánh sáng, tia tử ngoại...

Đa số những người da bị sẹo, rỗ chằng chịt thường chấp nhận "sống chung với số phận" vì họ cho là không thể thay đổi. Nhưng những tiến bộ trong nghiên cứu chế tạo dược mỹ phẩm đã khẳng định không có gì là không thể. Loại sản phẩm có chứa glycolic acid 30% gel của Peterthomasroth có khả năng chữa trị hiệu quả tới 85% da bị tổn thương ở mức độ này.

Đây là hợp chất hiệu quả gồm 10% lactic acid 30%, 5% Grycolic acid và 1% vitamin C kết hợp với Ceramides. Dòng sản phẩm có chứa hợp chất này của Peterthomasroth chuyên trị cho những làm da chịu các khiếm khuyết, đó là những làn da bị sần, bị mụn hay các tổn thương do mụn (sẹo, rỗ, vết thâm).

Glycolic acid 30% gel có nguồn gốc từ mía, với các cấu trúc phân tử nhỏ nhất, cho phép làm liền da và thấm hút lâu hơn. Khi thoa lên da, glucolic acid có tác dụng thẩm thấu với lớp biểu bì da, làm yếu đi tính kết nối của lipid - nguyên nhân chính giữ các tế bào da chết dính chặt dưới bề mặt da và làm liền sẹo rỗ. Chính tác dụng này của glycolic acid đã khiến cho lớp da chết bên ngoài "tan chảy" đi và để lộ lớp da mới khỏe mạnh, sáng bóng ra bên ngoài. Nhờ đó, lớp sẹo, thâm, sần, rỗ… cũng được mài mòn dần, rồi biến mất theo sự "tan chảy" của tế bào chết trên bề mặt da.

Khi thoa lên da, lactic acid 30% và Grycolic acid có trong sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm tẩy sạch tế bào chết, cho phép da dễ dàng hấp thụ các hợp chất hơn. Dưỡng chất vitamin C theo đó thấm sâu trong từng tế bào, ngăn ngừa tác hại do các gốc tự do, đồng thời thúc đẩy da tự bảo vệ trước các tác nhân của môi trường. Cuối cùng, Ceramides sẽ như một lớp màng bảo vệ bên ngoài, chống lại quá trình oxy hóa, bảo vệ da khỏi các tế bào gốc tự do, tăng cường dưỡng chất oxy cho các tế bào da.

Với những tác dụng trên, loại sản phẩm này của Peterthomasroth giúp kích thích lưu thông máu nuôi da, giúp da thở và từ đó da chống lại các tác hại của môi trường, kích thích hệ miễn dịch của da. Peterthomasroth làm khít lỗ chân lông to chỉ sau ba lần điều trị duy nhất, sạch thâm do mụn sau ba lần điều trị đầu tiên. Sản phẩm đã được Bộ y tế cấp phép sử dụng.

Thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ tại Joy beauty Center:

Số 5 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

ĐT: (04) 39428188 - 39448028

Website: http://www.joybeautycenter.com.vn/

(Nguồn: Joy beauty Center)