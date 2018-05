Thay mới làn da không cần phẫu thuật

Cơ chế hoạt động của da là sự thay thế liên tục của các tế bào. Vì vậy, việc thay đổi làn da có thể thực hiện được và an toàn mà không cần phẫu thuật.

Dòng sản phẩm của hãng Peterthomasroth thường bảo vệ sức khỏe của da bằng cách tẩy sạch các lớp tế bào chết bám chặt trên bề mặt da và cung cấp các dưỡng chất cần thiết nhằm đảm bảo sự "tươi trẻ" của các tế bào mới theo các công thức bào chế riêng biệt, vẫn thường áp dụng cho các ngôi sao nổi tiếng của Hollywood như: Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, các diễn viên Sharon Stone, Jenifer Aniston, Oprah, Hilarry Swank, Debra Messing...

Các ngôi sao nổi tiếng của Hollywood cũng ưa chuộng dòng sản phẩm này.

Ở Việt Nam, các sản phẩm của Peterthomasroth đã được Bộ Y tế cấp phép và Trung tâm thẩm mỹ Joybeautycenter ở số 5 Hồ Xuân Hương, Hà Nội là đại lý độc quyền khu vực phía Bắc của sản phẩm này.

Sản phẩm đặc trị các loại da bị sạm màu, xỉn màu do môi trường, thời gian hay cả do stress… Lactic Acid 30% được tinh chiết từ sữa. Chất này có tác dụng làm thấm sâu vào từng mô tế bào, sau đó nhẹ nhàng tẩy bong các tế bào chết để lộ lớp tế bào mới khỏe mạnh. Lactic Acid 30% đặc biệt nổi trội nhờ khả năng cung cấp nước. Do đó, ngoài tác dụng tẩy tế bào chết, thành phần lactic achid 30% có mặt trong các sản phẩm của Peterthomasroth còn giúp tái tạo, nuôn dưỡng tế bào mới, đảm bảo trả lại độ tương trẻ cho làn da.

95% da trên khuôn mặt sẽ thoát khỏi tình trạng sần, mụn và thâm xám nhờ Power C Peel. Khi thoa lên da, lactic acid 30% và Grycolic acid có trong sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm tẩy sạch tế bào chết, cho phép da dễ dàng hấp thụ các hợp chất hơn. Dưỡng chất vitamin C theo đó thấm sâu trong từng tế bào, ngăn ngừa tác hại do các gốc tự do đồng thời thúc đẩy da tự bảo vệ trước các tác nhân của môi trường. Cuối cùng, Ceramides sẽ như một lớp màng bảo vệ bên ngoài, chống lại quá trình oxy hóa, bảo vệ da khỏi các tế bào gốc tự do, tăng cường dưỡng chất oxy cho các tế bào da. Sau ba lần điều trị duy nhất, lỗ chân lông sẽ được làm khít, và làn da sẽ sạch thâm do mụn sau ba lần điều trị đầu tiên.

Brinhtening AHA Peel có khả năng thay thế cho làn da bị nám lâu năm, tàn nhang và sần nặng lên đến 98%. Loại sản phẩm này của Peterthomasroth thích hợp với mọi loại da, không gây hại với da. Hiệu quả có thể nhìn thấy ngay sau lần điều trị đầu tiên.

Loại sản phẩm có chứa glycolic acid 30% gel của Peterthomasroth có khả năng chữa trị hiệu quả tới 85% da bị tổn thương do bị sẹo và rỗ nặng. Glycolic acid 30% gel có nguồn gốc từ mía với các cấu trúc phân tử nhỏ nhất, cho phép làm liền da và thấm hút lâu hơn. Khi thoa lên da, glucolic acid có tác dụng thẩm thấu với lớp biểu bì da, làm yếu đi tính kết nối của lipid - nguyên nhân chính giữ các tế bào da chết dính chặt dưới bề mặt da và làm liền sẹo rỗ. Chính tác dụng này của glycolic acid đã khiến cho lớp da chết bên ngoài "tan chảy" đi và để lộ lớp da mới khỏe mạnh, sáng bóng ra bên ngoài. Nhờ đó, lớp sẹo, thâm, sần, rỗ… cũng được mài mòn dần, rồi biến mất theo sự "tan chảy" của tế bào chết trên bề mặt da.

Các sản phẩm của Peterthomasroth phải được sử dụng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia thẩm mỹ và sẽ phát huy được hiệu quả cao khi sử dụng kết hợp với các công nghệ chăm sóc da chuyên dụng tại các thẩm mỹ.

