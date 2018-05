Thiết kế và tạo mẫu tóc chuyên nghiệp

New Art Academy là đối tác chiến lược của hai học viện đào tạo thời trang nổi tiếng trên thế giới: Vidal Sassoon tại Thượng Hải - Trung Quốc và Pivot Point tại Đài Loan. Ngoài những kỹ thuật về tạo mẫu tóc, Học viện New Art Academy còn đào tạo các học viên về tư duy mỹ thuật, tiếng Anh chuyên ngành, cũng như các kỹ năng kinh doanh và phát triển salon.

Học viện New Art Academy.

Các học viên tham gia học tập không những được trực tiếp giảng dạy bởi những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thời trang tóc tại Việt Nam, mà còn được nâng cao kiến thức về kỹ thuật và xu hướng mới nhất tại những buổi học do các chuyên gia từ Italy, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan - nơi có ngành thời trang tóc rất phát triển và giảng dạy.

Thời gian thực hành của các học viên chiếm khoảng 70% quá trình học tập. Ngoài ra, học viên của New Art Academy trong suốt quá trình đào tạo còn được tài trợ về mặt sản phẩm, cũng như hỗ trợ về học cụ với những trang thiết bị hiện đại và tiên tiến.

Các học viên tham gia học tập tại New Art Academy được giảng dạy bởi các chuyên gia tạo mẫu tóc hàng đầu.

Điều đặc biệt của Học viện New Art Academy là cam kết việc làm ổn định tại chuỗi salon New Art, trung tâm và các salon uy tín trên địa bàn Hà Nội đối với toàn bộ học viên sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Học viện New Art Academy kết hợp cùng công ty TGI - nhà phân phối mỹ phẩm tóc tại Việt Nam - sẽ cam kết hỗ trợ và tư vấn những học viên muốn tạo dựng cho mình một salon riêng.

Các lĩnh vực đào tạo của New Art Academy gồm: Kỹ thuật cắt, uốn, duỗi, nhuộm, tạo kiểu; bới tóc dạ hội, công sở, phong cách.

Công ty quốc tế Trà Giang, cùng Học viện New Art Academy thông báo chương trình khuyến mãi đặc biệt nhân dịp khai giảng khoá học đầu tiên tại học viện đào tạo thiết kế và tạo mẫu tóc New Art Academy. Nội dung chương trình:

Chương trình 1: Học bổng của học viện trị giá 20% học phí dành cho những học viên đăng ký đầu tiên; với số lượng 10 suất; điều kiện: Là một trong 20 người đăng ký tham gia học tập tại Học viện New Art Academy, có thể đăng ký qua e-mail, điện thoại và đăng ký trực tiếp tại trụ sở của Học viện New Art Academy. Học viên nộp học phí trước ngày 15/3.

Chương trình 2: Học bổng của Công ty quốc tế Trà Giang trị giá 50 - 100% học phí, dành cho các học viên theo học tại Học viện New Art Academy là con em thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách; với số lượng: 10 suất học bổng trị giá 50% học phí, 2 suất học bổng trị giá 100% học phí. Các suất học bổng này sẽ được công ty TGI lựa chọn theo tiêu chí khách quan. Điều kiện: Là con em thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách có xác nhận của cơ quan chức năng tại địa phương.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Học viện New Art Academy - 54A Đê Quai, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Phòng tuyển sinh: (04) 667 45406

Hotline: 090.228.0880

Website: http//:www.newartacademy.com.vn, http//:www.newarthaircare.com.vn

(Nguồn: TGI)