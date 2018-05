Bắp chân to làm đôi chân trông ngắn và thô kệch. Mắc phải nhược điểm này, chị em thường tự ti không dám diện những bộ váy ngắn hay quần short. Nguyên nhân một phần do kích thước khối cơ bắp chân tăng mạnh hoặc do lượng mỡ tích tụ sau khi tăng cân. Các phương pháp tập thể dục khó có thể làm thon gọn phần bắp chân, chưa kể tập không đúng cách có thể mang đến tác dụng ngược.

Ngoài phương pháp hút mỡ, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu còn áp dụng phương pháp điều trị bằng tinh chất thư giãn cơ để giúp mang lại đôi chân thon nhỏ thông qua các quy trình đơn giản.

Tinh chất thư giãn cơ có xuất xứ từ Mỹ, đã được FDA chứng nhận an toàn, sử dụng tiêm trực tiếp vào phần cơ bắp chân. Sau khi tiêm, tinh chất sẽ phát huy hiệu quả làm cơ thư giãn, giảm mức độ hoạt động của cơ bắp chân giúp điều chỉnh mức độ thon gọn của bắp chân. Chỉ sau 5 - 10 phút thực hiện, bắp chân sẽ được thu nhỏ và hiệu quả này duy trì lâu dài. Phương pháp này phù hợp với chị em sợ đau và mong muốn sở hữu đôi chân như ý trong thời gian nhanh nhất mà không cần phải nghỉ dưỡng.

Thon gọn bắp chân bằng tinh chất thư giãn cơ, phụ thuộc nhiều vào tay nghề bác sĩ thẩm mỹ. Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu cùng đội ngũ bác sĩ được đánh giá kinh nghiệm và tay nghề cao, thường xuyên tu nghiệp tại nước ngoài, cùng trang thiết bị cao cấp và hiện đại sẽ mang đến sự yên tâm cho khách hàng. Các bác sĩ sẽ cân nhắc liều lượng phù hợp cho từng tình trạng bắp chân thô to, qua đó mang lại hiệu quả đôi chân thon nhỏ như ý.

