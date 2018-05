Thu gọn cánh và đầu mũi có dễ không?

Trả lời:

Phần đầu mũi to có thể do dày da đầu mũi (phì đại da đầu mũi) hay do cấu trúc sụn cánh và đầu mũi thô. Nếu do da đầu mũi thì kỹ thuật can thiệp tương đối phức tạp, cần phải làm mỏng da mũi, nhưng kết quả cũng không chắc chắn, dễ tái phát vì sau phẫu thuật làm mỏng phần này có thể quá phát dày thêm. Trường hợp này có thể điều trị bằng laser để giảm mức độ quá phát của da mũi.

Nếu do cấu trúc sụn cánh và đầu mũi thô, phẫu thuật điều chỉnh sụn đầu mũi sẽ giúp thon gọn hoặc có thể thu gọn bằng nội soi. Kỹ thuật này giúp mũi cao thêm chút ít, không cắt da, thời gian thực hiện 15 phút.

Sau thực hiện, đầu mũi sưng nề nhẹ, hầu như không đau, không để lại sẹo. Bạn tự đi lại, sinh hoạt bình thường. Cần lưu ý tránh tác động mạnh vùng mũi trong khoảng một tuần. Việc rửa mặt được thực hiện bình thường.

Phẫu thuật thu gọn đầu mũi thực hiện thông qua vết mổ trong ống mũi để lại sẹo, sưng nề nhiều và thời gian hồi phục chậm hơn. Tương tự, phương pháp thu gọn cánh mũi nội soi giúp thu hẹp cánh, nhưng không cần cắt bỏ một phần cánh như phẫu thuật thông thường. Do đó, không để lại sẹo và thời gian phục hồi nhanh hơn.

