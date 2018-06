Thu hẹp tầng sinh môn không dao kéo

Trả lời:

Một trong những vấn đề làm chị em mất tự tin với bạn đời là tình trạng vùng kín gioãng rộng. Đây là sự biến đổi sinh lý rất bình thường ở phụ nữ bởi khi sinh nở, ống âm đạo phình to ra gấp 2 đến 3 lần tạo thành “ống xối” cho thai nhi ra. Âm đạo gioãng rộng, các sợi cơ vòng bị đứt, rách khi rặn đẻ làm giảm khả năng đàn hồi. Cơ vòng ống âm đạo không co bóp một cách bình thường khiến người phụ nữ không còn khả năng tự điều khiển các cơn co thắt âm đạo theo ý muốn. Cùng với đó, hiện tượng sa tử cung hay những sai sót trong việc khâu vá tầng sinh môn khiến ống âm đạo nở rộng khiến người phụ nữ mất dần cảm giác khi gần chồng và kéo theo một số bệnh phụ khoa không mong muốn như viêm nhiễm.

Với mong muốn thu nhỏ tầng sinh môn sau sinh, chị có thể lựa chọn một trong 2 giải pháp tiểu phẫu thu nhỏ tầng sinh môn hoặc trẻ hóa bằng thảo dược Top Under sau:

Tiểu phẫu được áp dụng trong những trường hợp lớn tuổi và không có kế hoạch sinh con tiếp theo, người bị gioãng rộng nhưng cơ địa không có khả năng phục hồi và không được áp dụng trong trường hợp bệnh nhân có bệnh viêm nhiễm hoặc khí hư.

Với những trường hợp cao tuổi, độ gioãng cao và khả năng phục hồi kém, bạn nên sử dụng phẫu thuật vùng kín do các bác sĩ uy tín đảm nhiệm, có thể cải thiện từ trong ra ngoài, thu hẹp sống và cửa sinh môn, khiến cho việc quan hệ tình dục có thêm khoái cảm. Sau phẫu thuật, bạn phải kiêng sinh hoạt khoảng 4 đến 6 tuần để vết thương trở lại bình thường.

Thảo dược Top Under có tác dụng phục hồi độ đàn hồi, làm sáng màu những vùng thâm xỉn. Tinh chất thảo dược tự nhiên với các thành phần Sophora flavescens root, Schizonepetateniola, Mentha arvensis leafextract, Postassium Alum, Angelica Polymorpha Sinensis root extra… có tác dụng nuôi dưỡng, kích thích tăng sinh collagen, gia tăng độ đàn hồi và khả năng co thắt âm đạo theo ý muốn. Sản phẩm còn có tác dụng khử mùi hôi và huyết trắng nếu có.

Được chiết xuất từ tự nhiên, Top Under an toàn, dễ sử dụng và không để lại phản ứng phụ. Chị có thể sử dụng thuốc tại nhà theo hướng dẫn của điều trị viên. Sản phẩm được bác sĩ khuyên không nên sử dụng trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc khi đang mang thai.

